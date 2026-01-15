越共十四大：确保社会保障与可持续发展

将人道主义工作置于党的总体发展路线之中



党和国家逐步建立并完善了关于人的发展、尊重、保障和维护人权、公民权的立场、主张、路线和法律体系。这一点在党的最重要的文件中得到肯定和一贯体现。



在此背景下，人道主义工作发挥着重要的补助作用，有助于及时支持弱势群体，同时增进党、国家与人民之间的联系。实际情况表明，2025年，尽管在行政单位合并、组织架构发生较大调整的情况下推进相关工作，人道主义活动依然保持连续性和稳定性，未出现中断；全系统开展的人道主义活动总价值超过5.3万亿越盾，惠及群众逾890万人次。这些数据不仅体现了人道主义工作的规模和力度，更充分彰显了其在当代社会治理和社会生活中的不可替代作用。



越南红十字会主席阮氏秋草表示，全国干部、会员和志愿者队伍努力开展了多项切实的人道主义活动，救援工作得到及时实施，自愿献血运动持续有效开展，社会资源动员工作出现转变，红十字会在紧急应对中的作用日益得到肯定和社会认可。



“仁爱春节”、“人道主义月”、“仁爱百万步”等大型运动，支持古巴人民的运动，以及—“贫困渔民安全保障”和“贫困和残疾儿童营养” 两个重点项目均取得了诸多令人鼓舞的成就。

2025年，数万户遭受台风和洪水影响的家庭得到及时救助；用于开展2025年防灾减灾和灾害应对活动的资金和物资总价值超过1.234万亿越盾，累计惠及群众逾51.3万人次。

人民健康保障工作持续成为人道主义活动的重要支柱。2025年，全系统组织开展各类健康关爱活动，总价值逾3070亿越盾，通过人道主义形式开展诊疗救助，惠及约260万人次。无偿献血运动保持稳定推进，动员和接收血液超过175万单位，基本保障了急救和医疗救治用血需求。



上述结果表明，2025年的人道主义工作不仅在数量上达到大规模，还逐步朝着可持续方向转变，与保障社会保障、关心人民的目标紧密相连，符合党的主张和决议中贯穿的精神。



具有可持续性的人道主义运动



2026年是对国家具有特别重要意义的一年，将举行许多重大政治事件，其中包括越共十四大。



2026年的人道主义工作继续侧重于完善组织、提高活动效力和效率，确保合并后红十字会组织稳定、顺畅运作。重要任务之一是按照既定路线图完成乡、坊、特区级红十字会组织的合并工作，同时为各级红十字会代表大会做好准备。



在自然灾害、气候变化、人口老龄化、疾病和社会风险继续复杂演变的背景下，人道主义工作不仅限于发挥社会支持作用，更需置于国家发展的总体战略之中，与保障和改善民生、实现包容和可持续发展的目标紧密结合。



除加强组织建设工作外，人道主义活动将继续紧扣社会民生保障和服务人民这一核心任务，重点关爱弱势群体、困难群众以及因自然灾害、疾病等遭受影响的人群，切实保障其基本生活，增进民生福祉。



人民保健工作将继续以人道主义诊病治病、社区急救、疾病防控宣传和维持自愿献血运动为重点。



此外，将继续重视资源动员、宣传和对外工作，以吸引更多组织、企业和各阶层人民参与人道主义活动。



全系统将在春节期间持续开展帮扶工作，预计覆盖约150万名困难群众，并为约200万人提供常规及应急救助。同时，将动员超过5000亿越南盾用于“人道主义月”系列活动，并计划筹集不少于150万单位血液，全力保障急重症患者的临床救治用血需求。



从人道主义基础上保障社会保障不仅是一项眼前任务，更具有长远的战略意义。发扬民族的仁爱传统，并在党的领导和国家管理下，人道主义工作将继续成为重要的支撑点，有助于巩固全民族大团结，建设一个发展、人文、稳定、可持续的社会，符合国家在新阶段的发展目标和愿望。（完）