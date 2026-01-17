越共十四大：激发民族自豪感 巩固人民对党的信心

本次活动由《共产主义杂志》编辑部同中央宣传与民运部、越南电视台、越南国家工业-能源集团党委联合举办。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜；越共中央书记、中央宣传与民运部部长郑文决等出席活动。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜同志，越共中央书记、中央宣教与民运部部长郑文决以及各部委、中央机关领导代表一同出席活动。 图/越通社

特别政论艺术音乐会生动刻画了越南共产党自1930年历史性春天成立以来，直至当今国家迈入新发展时代的光辉历程。通过音乐语言与现代舞台科技的融合，音乐会生动传递了继续数字化转型、知识经济和全球一体化纪元中持续闪耀的革新精神。

通过精心编排的艺术作品，特别政论艺术音乐会激发了民族自豪感，进一步巩固人民群众对党的坚定信心，鼓舞各阶层人民积极投身劳动与创新，为胜利实现经济社会发展目标贡献力量。从越共第十四次全国代表大会这一重要里程碑出发，国家迈入新的发展阶段——一个信念、理想、智慧与越南力量汇聚的阶段，推动祖国全面发展、繁荣富强、人民幸福。

《坚定信念永远跟党走》特别政论艺术音乐会上的一个精彩节目。 图/越通社

特别政论艺术音乐会结构紧凑、脉络清晰，由三大高度概括且富有象征意义的艺术篇章组成：第一章《东方天穹》，第二章《通向前方之路》，第三章《走向荣光之日》。

《坚定信念永远跟党走》特别政论艺术音乐会是音乐、科技与情感的完美交融，有力传播了人民对党的赤诚信念与深厚自豪感，为在新纪元中建设一个繁荣、幸福、强盛的越南做出努力。（完）