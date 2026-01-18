越共十四大：清化省从实践中提炼经验，为大会文件贡献智慧

关于清化省在过去任期内最突出的成就，阮宏峰表示，2020-2025年任期，尽管遇到诸多困难和挑战，但在中央的支持下，清化省委、政府和人民已圆满完成全部既定指标和任务。整党建党及政治体系建设工作得到全面开展。全省完成按照两级地方政府模式进行的组织机构和行政单位的精简优化。

政府总理范明政向2025-2030任期清化省省委赠送花篮表示祝贺。图/越通社

经济高速增长，经济规模日益扩大。2021-2025年间，该省GRDP平均增速达到10.24%。2025年经济规模是2020年的1.9倍；基础设施投资朝着同步化、现代化方向发展。投资营商环境得到改善。打击犯罪工作取得明显转变。



这些成果为清化省在下一阶段更快、更可持续发展创造了条件、奠定了基础、提供了动力。阮宏峰同志强调，清化省自信、自豪地肯定，该省省委、政府和人民作出了重要贡献，与全国一道胜利落实了越南共产党第十三次全国代表大会的决议。

清化省宜山港。图/越通社

在介绍清化省党部参与十四大文件准备工作的贡献时，阮宏峰说， 过去一段时间，清化省党部以积极、负责和主动的态度参与为党的十四大文件起草工作建言献策，提供了许多务实、高质量的内容。



所提意见均是从本省过去任期领导、指导和组织落实各级决议的实践中提炼而来。本省主动总结了优秀模式、有效做法；同时坦诚指出发展过程中遇到的困难、局限以及新出现的问题，建议中央研究、补充、完善更符合实际的路线方针。



关于参加大会的清化省代表团情况，阮宏峰介绍， 出席大会的清化省省委代表团共有36名代表，代表着清化省24万名党员和人民的团结、智慧、胆略和责任精神。我们期待并坚信大会将取得圆满成功，成为民族新时代——建设富强、繁荣、文明、幸福国家时代的开端。



为助力大会总体成功，清化省省委代表团将发扬团结精神，增强责任意识，严肃、充分地执行大会议程、内规、条例和各项规定，竭尽所能，贡献智慧，充分反映清化省党部和人民的声音、意志和决心，参与建设和决定党与国家的重要问题。



该省将集中精力为提交大会的文件建言献策，尤其是涉及以下方面的内容：完善发展体制机制，革新增长模式，发展经济与保障社会进步和公平相结合；建设越南文化与培育越南人；增强国防、安全与对外工作；建设廉洁强大的党和政治体系等。（完）