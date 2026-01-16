越共十四大：深化越南与白俄罗斯党际外交关系

据越通社驻欧洲记者报道，越南驻白俄罗斯大使阮文忠在活动上介绍，将于1月19日至25日召开的越共十四大是一次具有决定性意义的重要政治事件，关乎越南在新时期的发展。阮文忠介绍了越南共产党在落实十三大决议方面取得的突出成果，阐述了十四大的政治导向、核心目标与任务，以及越南共产党将在大会上决定的战略突破。越南坚持奉行独立、自主、和平、友好、多边化多样化、致力于和平与发展的外交路线。



阮大使强调了越共中央总书记苏林2025年5月对白俄罗斯进行国事访问期间，两国将关系提升为战略伙伴关系的重要性，并重申了越南对白俄罗斯这一传统友好国家的一贯政策，呼吁白俄罗斯共产党以及白俄罗斯各政治党派积极为新时期两国关系发展作出贡献。



白俄罗斯共产党中央委员会第一书记谢尔盖·西兰科夫代表白俄罗斯共产党，对越南在越南共产党，特别是苏林总书记领导下取得的成就表示钦佩。他强调，白俄罗斯共产党人始终自豪地关注越南共产党领导国家建设所取得的成就，希望学习借鉴经验，加强两党理论交流与活动协调，增进两国人民友谊，巩固两国战略伙伴关系。

白俄罗斯共产党中央委员会第一书记谢尔盖·西兰科夫在会见阮文忠时转交了白俄罗斯共产党致越共十四大的贺信，祝愿苏林总书记和各位代表大会成功、富有成效。白俄罗斯共产党表示将继续支持越南在共产主义和工人国际运动中的所有倡议，以及将越南建设成为先进国家、实现劳动人民温饱幸福生活的努力。

白俄罗斯主要政治党派和政界人士对越南2026年最重要的政治事件——越共十四大表示了关注。白俄罗斯“白罗斯”党也早已发来了对越共十四大的贺信。（完）









