越共十四大：海外侨胞不仅是“补充性资源” 而且是国家发展政策中的“战略伙伴”

越南祖国阵线中央委员会委员、越韩企业家与投资协会主席、越韩专家与知识分子协会创始主席陈海玲接受越通社记者采访时表示，在新发展阶段，充分发挥并准确定位海外越南人的作用被视为关键因素，为创新和可持续发展注入动力。

陈海玲指出，多年来，党和国家始终将海外越南人社群视为越南民族共同体不可分割的一部分和重要资源。

回顾革新40年历程，可以肯定的是，海外越南人社群已成为一项战略性资源，为国家发展事业作出了重要贡献。

其中，对经济和投资的贡献尤为突出。侨汇收入多年来持续增长并保持在较高水平，不仅助力改善了人民生活，也为宏观稳定和经济发展提供了重要资金来源。许多海外越南企业家还发挥好桥梁纽带作用，吸引国际集团赴越南投资兴业，推进制造、科技、物流、电子商务以及高端旅游和服务等项目落地，为提升国家竞争力、促进经济结构转型作出了积极贡献。

此外，海外越南知识分子和专家队伍也对国内科技、创新及教育与培训领域献智献力。许多科研合作、技术转让、创新创业支持、现代管理技能培训等项目得以推进，吸引大量侨胞的积极参与。不少专家已回国长期工作，或搭建国际知识分子网络，参与各行业、地方和企业发展政策和战略制定工作。

与此同时，海外越南人社群在所在国取得的成功、良好声誉以及深度融入，有助于推广充满活力、友好、负责任的越南国家形象。海外侨胞也是积极动员国际友人支持越南正义立场的重要力量，同时向所在地公民传播越南文化、语言和民族特色等。另一方面，海外侨胞还为凝聚民族大团结力量做出重要贡献。

海外侨胞所做出的贡献足以证明，海外越南人社群不仅是“越南民族不可分割的一部分”，而且是在新发展阶段推动国家发展的极其重要的特殊资源。

在知识经济和第四次工业革命重塑全球发展格局的背景下，海外越南人社群所拥有的智力资源和国际合作网络比以往任何时候都更具战略价值。

值得注意的是，海外越南人总数超过600万，其中有数十万名是活跃在信息技术、人工智能、生物技术、医药、金融、航空、清洁能源、物流、电子商务等前沿领域的专家、科学家和企业家，这是一项极其宝贵的智力资源，并非所有国家都具备。越侨知识分子不仅具备深厚的专业知识，还拥有全球化视野、在国际竞争环境中的实践经验，以及按照先进标准开展工作的能力。

此外，越侨正是连接全球知识的重要桥梁。海外越南专家网络不断发展壮大，具备与世界各大科技中心、科研机构和大型集团建立联结的能力。这为越南更快接轨创新趋势、数字经济模式、核心技术以及国际企业治理和发展标准创造了有利条件。

在知识经济背景下，越侨的智力资源和国际合作网络不仅是一种优势，更是国家竞争力的重要组成部分。若能精准发挥这种资源，将为越南缩小发展差距，在全球价值链中实现跃升注入强劲的推动力等。

陈海玲指出，越共十四大文件草案指出，要以科学、技术、创新和数字化转型作为主要动力。因此，须将海外侨胞定位为不仅是“补充性资源”，而且是国家各项发展政策中的“战略伙伴”。（完）