越共十四大：河内启动数字科技综合园区项目

这是具有重要意义的事件，标志着首都一个全新发展空间的形成。在这里，科学、技术和创新被置于核心位置，汇聚智慧、科技、高素质人力资源以及现代发展模式。

越共中央委员、河内市人民委员会主席武大胜；FPT集团董事长张嘉平出席项目开工仪式。

河内市人民委员会副主席张越勇在开工仪式上表示，数字科技园区被定位为首都创新生态体系中的重要核心，契合将河内建设成为全国大型科学、技术和数字经济中心的目标。该项目用地规模近200公顷，总投资超过20亿美元，建成投运后预计可满足约6万名数字科技、创新领域专家、工程师及相关配套人员的工作需求。

河内市人民委员会副主席张越勇在开工仪式上发表讲话。图片来源：越通社

该项目被期望成为数字技术生态体系中“真做实干、创造真实价值”的空间，包括人工智能、大数据、物联网、区块链等战略性技术的研究、试验与开发，软件、数字服务、数字数据和数字平台等重点产品与服务领域，推动研究、培训、生产与服务之间的有机衔接，为首都数字经济构建新的价值链。

张越勇指出，国内一家科技企业敢于进行大规模、长期投资，并将自身发展战略与掌握国家核心技术的目标紧密结合，值得珍视，其充分体现了其长远视野和对首都乃至国家发展的责任担当。河内市期待投资方继续发挥自身能力、经验和信誉，按照既定方向推进项目实施，确保质量和效益，依法合规运作，为实现河内可持续发展目标作出切实贡献，契合《首都总体规划》所确立的百年发展愿景。

河内市承诺将始终与投资方并肩同行，密切配合，在法律规定范围内创造有利条件，确保项目顺利、高效推进；同时希望项目尽早形成实质性成果，传播创新精神，助力提升经济增长质量和人民生活水平。

FPT集团董事长张嘉平承诺，该科技园区将成为彰显河内作为全国科学技术中心地位的重要枢纽，并进一步逐步实现越南建设“硅谷”的发展愿景。他认为，人类要研究、发展并掌握科技，最重要的条件之一就是拥有一个相称的空间，一个真正意义上的工作、学习和创新环境，而这里正是这样的地方。

数字科技综合园区项目效果图。图片来源：越通社

该项目总规模为196.8公顷，按照绿色建筑标准进行设计、建设和运营，面向可持续发展目标，打造“工作-生活-创新”（Work–Live–Innovate）一体化的复合环境。其中，核心区域为集中式数字科技、创新与数字化转型园区，占地约168.9公顷。其余区域则按照开放式公园模式布局，配套内部交通基础设施、绿地和水面空间，营造高质量的工作、研究和居住环境。项目实施周期为2026年至2031年，力争于2027年完成并投入使用首个功能区。

河内市人民委员会与FPT集团宣布启动数字科技与综合园区项目，是首都数字技术基础设施发展的重要里程碑。从长远来看，该项目有望进一步巩固河内作为国家政治、行政中枢的地位，同时引领全国科学、技术与创新发展，成为政策创新、技术试验、人才培养和国家发展理念孕育的重要高地。（完）