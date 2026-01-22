越共十四大：汇聚合力，开创未来

越南共产党第十四次全国代表大会是重要里程碑，为越南在新阶段的发展战略确立了重大方向。在全国各界满怀期待、热切关注大会召开的氛围中，越共中央委员、广义省委书记胡文年就今后一段时期该省的发展方向接受了记者的采访。



围绕“汇聚合力——开创未来”的发展理念，胡文年表示，广义省正着力明确战略支柱，力争把广义建设成为中部—西原地区经济社会发展的亮点。



干部队伍建设为关键任务



胡文年指出，越共十四大提出了实现快速而可持续发展的明确要求，把科技、创新和数字化转型作为推动发展的重要动力。在此背景下，地方领导干部和管理队伍必须主动创新领导方式和任务实施方法。



“汇聚合力——开创未来”不仅是一句口号，更体现为行动上的团结协作和社会层面的高度共识，为广义省今后持续谋划、推进和落实发展任务奠定了坚实基础，确保实现全面、可持续发展。



他强调，“人”这一要素是发展的中心，也是发展的主体。因此，广义省把干部队伍建设确定为具有决定性意义的关键环节。该省还特别注重统筹推进机构设置和组织体系的完善，以及公共事业单位组织机构改革，重点关注教育、医疗和文化等直接服务人民基本需求的领域。



迈向快速、可持续发展



在谈及未来发展方向时，胡文年表示，广义省第一次党代会（2025—2030年任期）已明确提出实现快速、可持续发展的五项重点任务和三项战略性突破任务。重点任务包括：加强党和政治体系的建设和整顿；持续推进工业发展；促进高科技农业并与加工和销售市场相结合；加快旅游业发展；有效实施可持续减贫，持续改善人民生活水平。



三项战略性突破任务主要集中在：投资建设同步、现代化的基础设施体系；不断提升人力资源质量；着力推进行政体制改革和数字政府建设，同时推动科技、创新和数字化转型发展；提升竞争力，并积极深化国际融入。

胡文年指出，顺利完成上述重点任务和战略性突破具有重要意义，助力广义省实现全面、可持续发展、不断提高人民生活水平，也将进一步巩固该省在国家经济社会发展和国际融入进程中的地位。



在新的发展空间和发展格局下，广义省正迎来前所未有的重要机遇，具备雄厚的发展潜力、广阔的发展空间和强烈的奋进愿望，胡文年希望，全省广大干部、党员和人民继续携手建设一个富足、繁荣的广义省，保持浓厚的文化特色和深厚的人文情怀，与全国一道迈入民族奋发图强的新纪元。（完）