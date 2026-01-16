越共十四大：核电项目区居民对党的政策落实充满信心

裴青山副总理在庆和省主持宁顺核电项目推进工作会议 图/越通社

庆和省人民委员会副主席郑明黄向工作组汇报时表示，宁顺核电站1号项目需征地总面积449.37公顷。目前，全省已完成全部土地清查与来源确认工作，正依法依规推进后续流程。



值得关注的是，该项目得到当地群众积极响应与支持。当天，宁顺核电站1号项目移民安置工程正式启动，总投资超过6.699万亿越南盾，营造了良好社会氛围，进一步增强了民众对党和国家推进这一国家级重大工程决策部署的信心。



庆和省人民委员会表示，将继续聚焦落实政府交办的各项任务，高效使用中央财政安排的相关项目资金逾3.4万亿越南盾，确保后续工作按计划推进。



针对宁顺核电站1号项目，越南电力集团（EVN）代表介绍，集团正与相关合作方协同推进项目前期准备工作，并就保障建设进度提出了若干建议。



就国会于2025年2月19日通过的第189/2025/QH15号决议（《关于投资建设宁顺核电站若干特殊机制与政策的决议》），国会有关机构及各部委代表表示，目前正在开展评估审核，力争尽快提交国会常务委员会审议，对相关条款进行符合实际情况的优化与补充，切实保障民众权益、提升投资效益。



政府副总理裴青山在作会议总结发言时指出，国会与政府已围绕征地补偿、移民安置及相关特殊政策机制作出多项重要决策，为项目顺利实施创造了有利条件。裴青山要求各部委、项目业主与庆和省进一步加强协同联动，主动落实分工任务，确保工程进度与质量，凝聚社会共识，尽早完成土地清场交付工作，保障项目顺利建设。（完）