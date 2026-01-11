越共十四大：构建越南持久稳定与强劲发展格局的核心因素

越南共产党的领导作用是构建国家持久稳定和强劲发展格局的核心因素。在全球局势动荡的背景下，很少有政治组织能像越南共产党那样，既保持领导地位的连续性，又能在治理方式上灵活有效地适应变化。 以色列历史研究员阿萨夫·塔尔加姆

越南共产党领导国家跨越了多个重大历史阶段——从争取民族独立、战后重建到进行革新开放——这展现了其深厚的社会基础和清晰的战略视野。



越南共产党不仅在重大时刻能凝聚群众力量，还能根据国内外形势变化调整战略优先事项。革新开放事业及后续改革反映了高度务实的治理方式，善于将统一的思想与灵活的政策融合在一起。



以色列专家认为，当越南迈入兴起的新时代，党面临的最大挑战是继续巩固人民的参与机制，并确保经济增长与社会公平之间的平衡。



党在下一阶段发挥领导作用，很大程度上将取决于提高制度效能、政策透明度以及回应社会期望的能力。坚持不懈地建设廉洁治理、重用人才和基于科学证据的政策制定，将是巩固人民信任、确保国家持久的关键。



阿萨夫·塔尔加姆表示，从外部分析视角来看，此次大会可以理解为一个重要的战略调整。大会的意义在于明确越南在发展阶段关键节点的定位，其目标清晰：到2030年，越南成为具有现代工业和中等偏高收入的发展中国家；到2045年成为高收入的发达国家。



十四大的一个特别重要之处是其长远视野，致力于现代化和改革创新，同时重申党对革命道德、马克思列宁主义和胡志明思想的坚定承诺。大会明确了党和国家的发展目标是建设“民富、国强、民主、公平、文明的社会主义社会”。



阿萨夫·塔尔加姆指出，在当前国际环境中，越南的机遇与挑战交叉。一方面，全球供应链重构、技术扩散及越南作为稳定可靠伙伴的声誉，为促进国家经济发展创造了有利条件。另一方面，气候变化和日益激烈的地缘政治竞争给包括越南在内的各国政策协调和长期战略规划带来了巨大挑战。



阿萨夫·塔尔加姆认为，作为一个典型的社会主义国家和新兴经济体，越南也能够在促进世界和平与正义方面发挥更大的国际作用。在此背景下，越南共产党与以色列共产党之间的合作将使双方受益。以色列共产党可以从越南成功反对国际关系中的各种统压迫形式以及建设社会主义社会的经验中学习很多；同时，两党为在中东实现公正、和平而进行的合作，也有助于提升越南的国际地位。（完）



