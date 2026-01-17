越共十四大：旅老越南侨胞坚信祖国将走向繁荣富强

Gold Phuc公司董事长兼总经理、旅老越南人总会常务委员会委员、海外越南企业家协会副主席范氏明红接受越通社记者采访。图/越通社

在接受越通社驻老挝记者采访时，Gold Phuc公司董事长兼总经理、旅老越南人总会常务委员会委员、海外越南企业家协会副主席范氏明红对越南过去任期所取得的成就表达了坚定信心。范氏明红表示，尽管世界经济形势复杂多变，越南仍保持了令人印象深刻的国内生产总值增速，展现了政府在处理经济问题时的灵活调控能力。



范氏明红强调，宏观经济的稳定、不断改善的投资营商环境，以及在体制改革、基础设施建设和推动经济外交方面的强劲努力，正在持续增强国内外企业界的信心。这正是越南在未来时期实现可持续增长和更深层次融入的重要基础。



展望未来，她期待越南在“民族奋发图强新纪元”能够完成党和政府提出的重大发展目标：到2030年成为拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家。这不仅是时间节点，更是全民族的共同渴望。



据升龙全球（Thăng Long Global）进出口贸易公司副总经理阮氏好表示，要真正吸引侨胞知识分子回国作出实质性贡献，应制定配套的吸引和支持政策。她建议，越南应创造更加专业、创新和透明的工作环境；此外，为了让越南在世界科技版图上占有一席之地，需要加大对研究与发展、培训以及吸引人工智能、物联网、半导体等重点领域高素质人力资源的投入力度。



在老越南侨胞期望党的第十四次全国代表大会将继续肯定并加强大团结政策，发挥侨胞在建设和保卫祖国事业中的作用；同时也表达了对新一代领导班子的信任，相信其奉行的独立、自主、多边化、多样化的外交路线，将是海外越南侨胞继续携手同行、为祖国可持续发展作出积极贡献的基础。（完）