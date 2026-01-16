越共十四大：旅老越南人社群对国家在新阶段的发展方向充满期望

老挝万象越南人协会办公室主任阮氏秋玄接受越通社驻老挝记者的采访时表示，为了让侨胞知识分子真正回国贡献力量，重要的不仅仅限于呼吁或优待政策，而重要的是建立透明的工作机制、明确的授权以及具体的责任绑定。

阮氏秋玄女士认为，需要消除行政障碍和“客人”心理，应将侨胞知识分子视为国家知识生态系统的有机组成部分，给予信任，依据工作成效进行评价，并将权责挂钩。

此外，阮氏秋玄女士强调了灵活合作机制的必要性，不必全职回国工作，可以按项目、任期或跨境连接的方式工作。最重要的是实质性的贡献效果。当奉献得到珍视并获得长期支持时，侨胞知识分子才会以热忱之心与祖国紧密相连。

在十四大前夕，阮氏秋玄女士期望越南将继续有力彰显民族团结精神，其中海外越南侨胞是国家发展的战略资源。当理想信念得到巩固时，侨胞与祖国的联系将日益紧密，并随时准备为家乡做出更多贡献。

旅居老挝南部占巴塞（Champasak）省越南人协会主席同功勇则强调，十四大是国家特别重要的政治事件，对确定长期发展方向具有重大意义，也是海外越南侨胞安心生活、工作、更好地融入所在国，同时始终心系祖国、与祖国同行和作出积极贡献的巨大精神鼓舞。

同功勇补充说，越共十四大也是继续巩固全民族大团结，加强国内外越南人联系的重要契机。旅居占巴塞省越南人社群希望大会将提出许多切实的主张和政策，以支持侨胞发挥智慧、资源，为越南经济社会发展与融入国际一体化做出应有贡献。

旅居老挝阿速坡省越南人协会主席阮文平希望，越共十四大将继续颁布宽松的计划和政策，为海外越南侨胞为家乡贡献智慧和资源创造更为便利的条件。

阮文平先生强调，旅居阿速坡省越南人社群始终珍视党和国家领导的关怀，并对党的领导充满信心，对国家的发展成就感到自豪，以及愿意充当桥梁，培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略伙伴关系日益紧密。

带着这样的信念与期望，旅老越南人社群相信，越共十四大将开启一个新的发展阶段，让无论在国内还是国外的越南智慧力量都被激发和弘扬，致力于实现建设一个强大与繁荣的越南的目标。（完）