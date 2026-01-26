越共十四大：旅日越侨对大会的行动精神充满信心

阮鸿山在接受越通社驻东京记者采访时如是表示。他强调，落实越共十四大决议的行动计划具有“突破性”意义，其满足人民以及海外越南人的期待。大会文件不仅是思想上的“指南”，更是行动的“蓝图”。



阮鸿山指出，越共十四大被确定为“信心与渴望，突破与行动，纪律与创新、团结与发展的大会”。对包括旅居日本越南人在内的海外越南人社群而言，这一信息尤为重要：国家正迈入民族奋发图强的新纪元，每一位越南人无论身处何地都被号召共同参与这一进程。



在当前国际形势复杂多变且充满不确定性的背景下，越南依然保持宏观稳定和增长态势、不断扩大对外关系并提升国际地位，充分展现了党和国家的领导能力、应对危机的政治定力以及对既定发展道路的坚定意志。



从战略层面看，阮鸿山认为，越共十四大提出的一系列新亮点和重点方向，将对国家下一阶段发展具有特别意义。大会文件提出了具体的行动计划，将发展愿景转化为具体的承诺。



他特别指出，大会文件明确强调“以人为中心和主体”，“人民是根本”，从而再次确认发展目标不仅是经济增长，而且是不断提升人民生活质量与幸福指数。



阮鸿山表示，他清晰感受到党在越共十四大所体现领导与指导作用，包括在新形势下展现出的领导本领与治理能力； “党心”与“民意”的高度融合；继续革新领导方式，严明纪律和纪纲，坚决反对腐败和消极现象，同时发挥表率作用和问责机制。当侨胞看到国家治理、反腐败斗争、行政改革以及投资营商环境中出现的实质性变化时，信心便成为一种“资产”，使他们能够安心与祖国保持长期合作和投资。



对旅日越南人而言，党和国家坚持推进法治国家建设，打造现代、廉洁、务实、高效的治理体系具有特殊意义，帮助他们向国际社会、日本合作伙伴阐释越南的发展道路，巩固“越南正走在正确道路上”的信心。



阮鸿山认为，越共十四大为旅日越南人乃至海外越南人开辟了更为广阔的新空间，使其能够更加深入、更加务实地发挥自身作用。



旅日越南专家和知识分子愿意贡献智慧与国际经验，为党和国家发展政策建言献策。



他坚信旅日越南人将不仅是简单的“桥梁”，而是在越南迈入新发展阶段的进程中真正成为国家综合实力的“软支柱”。（完）