越共十四大：新一届领导集体充分体现传承、创新与坚定性



这是中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平在接受越通社驻北京记者采访时，就越共十四大成果作出的评价。



许利平指出，越共十四大通过的报告将越南社会主义建设实践同越南共产党执政理论有机结合，充分体现了创新性和引领性特征。与此同时，越共十四大通过的行动计划涵盖了大会各项决议的主体、路线图、资源配置和目标，展现了原则性与灵活性的有机统一、短期目标与长期目标之间的有机衔接，为未来五年的具体实施勾画出一份总体蓝图。



谈及越共十四大的意义时，许利平指出，大会是越南迈入新纪元进程中的一个重要里程碑。他认为，大会不仅更加清晰地明确了未来五年的革新开放方向和长期发展愿景，还提供了越南共产党重要的创新理论思想基础，同时形成了一支坚强的领导团队，引领国家迈入新的发展阶段。

越共十四届中央委员会正式亮相。图自越通社

在谈及越南共产党在新纪元中的作用时，这位专家表示，越南共产党在国家建设和发展事业中发挥着领导作用。首先，越南共产党在维护社会稳定和营造有利国际环境方面始终走在前列，为推进国家建设和发展事业奠定了坚实基础。其次，越南共产党领导制定五年乃至更长期的发展规划，为国家中长期发展指明方向。第三，广大越南党员领导干部发挥先锋带头作用，为国家建设和发展事业注入强大动力，也作为国家发展的重要力量源泉。



在新纪元，越南共产党将继续发挥核心领导作用，明确国家发展路线、发展方式，并主动适应日益复杂的国际环境。特别是，党将成为巩固战略自主、增强战略信任、坚定走越南社会主义发展道路的坚实支柱和战略依托。（完）