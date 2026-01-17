越共十四大：推动越南文化价值走向世界

在接受越通社驻巴黎记者采访中，旅居法国的音乐研究学者黎依玲表示，文化在国家发展战略中应与其他领域同等重要。她认为，对文化的投入不应仅停留在保护层面，而应与创新紧密结合，使文化价值既得到传承，又能在当代社会中不断焕发新的生命力。



从音乐创作者和文化遗产研究者的角度出发，黎依玲期待越共十四大为文化领域提出系统、长期的投入方向，特别是加大对青年作曲家以及新研究、新创作项目的支持。她指出，这不仅有助于延续传统，也将为越南音乐更深度融入国际音乐生活创造条件。



结合参与推动越南文献遗产入选联合国教科文组织“世界记忆”名录的实践经验，黎依玲强调，持续、系统性的政策支持至关重要。她认为，只有坚持长期战略布局，文化才能真正转化为国家软实力，进而提升国家形象和国际地位。



在国际文化交流日益频繁的背景下，黎依玲认为，越南应坚持“双轨并行”的路径：一方面守护文化本色，另一方面开放创新。文化认同不应固守于传统样式，而应通过更加现代、易于国际社会理解和接受的表达方式加以呈现。



她结合在法国的实践指出，音乐项目、艺术展览和文化教育活动有效提升了国际社会对越南文化的积极认知。其中，传统音乐与当代表达方式相结合，能够形成更强的传播力和影响力。



谈及海外越南人的作用，黎依玲认为，关键在于开展具体、稳定、长期的合作项目，而非阶段性活动。她建议，国家若能构建从研究到实施的协同机制，海外越南人可在专业经验、国际网络和资源对接方面发挥积极作用。就音乐领域而言，这类合作可拓展至联合演出、新作品创作和音乐教育等方面，从而激发越南艺术家的潜力，推动越南音乐走向世界。



黎依玲是已故著名作曲家黄云之女。依托家庭背景和专业优势，她与家人及学界人士长期致力于黄云作品的搜集、系统整理、修复与研究工作。这些不懈努力为相关作品成功入选联合国教科文组织“世界记忆”名录作出了重要贡献。



在法国期间，黎依玲积极推动音乐交流、学术研究和文化教育项目，持续向国际社会传播越南音乐价值，并从专业角度阐释文化作为可持续发展资源和国家软实力的重要意义。(完)