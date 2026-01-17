越共十四大：把文化摆在国家发展战略中的应有位置

值此机会，越通社驻巴黎记者采访了多年在法国从事文化艺术活动的越南作家、文化研究者陈秋蓉，听取她对新阶段国家文化发展的总体方向以及海外越南人在向世界传播越南文化中起着作用的看法。

陈秋蓉认为，越共十四大应继续把文化摆在国家发展战略中的应有位置，将文化视为与科学技术一样的重要支柱。

谈及国际一体化问题时，陈秋蓉强调“融入而不融化”的原则。她认为，吸纳国际节庆活动或新文化生活方式体现了全球化背景下的开放与交流趋势，但民族文化特色的保护与弘扬工作需要深思熟虑和有选择地进行。

陈秋蓉（右一）参加日内瓦越南文化宣传活动。图/越通社

陈秋蓉高度评价将文化遗产拉近公众的相关政策。通过向公众免费开放博物馆和大型文化遗产，使包括低收入群体在内的各阶层民众都有机会了解文化。这种做法有助于培育民族自豪感和增强遗产保护意识，使每一位公民都成为一名“文化战士”，共同向世界传播国家形象。

谈到海外越南人时，作为法国“热爱越南海洋岛屿俱乐部”主席和欧洲越南人海洋岛屿联络委员会副主任，陈秋蓉认为，旅居海外越南文艺工作者在保护越南语、传播越南文化方面发挥着特殊而重要的作用。她希望党和国家出台更为具体的机制和政策，为海外越南文艺工作者和知识分子提供支持，鼓励他们更深度地参与国家文化发展事业，向世界传播越南文化和形象。

最后，陈秋蓉希望越共十四大继续重视文化地位，把文化确立为社会精神基础，是可持续发展事业的内生动力和国家重要软实力。

她强调，只有在国家发展战略中将文化摆在正确的位置，越南才能塑造一个既现代化、深度融入国际社会，又富有民族特色、人文精神并具有持久吸引力的国家形象。（完）