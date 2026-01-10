越共十四大：德国各政党领导人对越南取得的成就印象深刻

阮得成会见德国共产党主席帕特里克·科波勒时，对两党之间的传统关系表示珍视，并表示，越南始终高度评价德国共产主义者和人民过去对越南民族独立斗争事业所提供的宝贵支持。

双方共同强调了尊重《联合国宪章》和国际法的重要性，反对使用军事力量影响世界和平与稳定的行为。

帕特里克·科波勒高度评价越南共产党始终与人民生活紧密相连，并期望，此次大会后，越南将继续保持并发扬这种团结精神。一个令他特别赞赏的是，党大会文件不仅指出了积极方面，还提出了系统性的反馈意见。正是这些意见帮助越南共产党不脱离人民群众。

当天下午，阮得成与德国左翼党对外关系部联合主席沃尔夫·加勒特举行工作会议。

双方强调重视两党之间紧密、牢固的关系，并对保持年度定期对话机制予以高度评价。双方同意共同努力维护独立自主，尊重并遵守《联合国宪章》和国际法，坚决反对单边军事行动、霸权主义和大国帝国主义思维。

在世界局势加速演变、新挑战不断涌现的背景下，双方一致同意加强合作，在多边论坛和国际机制中相互支持，从而为反对霸权主义、促进基于规则的秩序以及确保各国独立、主权和领土完整得到尊重做出贡献。

阮得成还向德国各政党领导人介绍了越南共产党第十四次全国代表大会相关情况，特别是大会文件草案核心内容、大会对外路线的突出要点等。他强调，这是一项重大事件，是越南党和国家发展进程中的重要里程碑。（完）