越共十四大：彰显越南的本领与渴望

在澳大利亚关注越南共产党第十四次全国代表大会的澳大利亚越南企业家协会（VBAA）秘书长、律师杜嘉胜，清晰感受到一股新气象和强大的民族自豪感正在蓬勃兴起。他在接受越通社驻澳大利亚记者采访时强调，大会具有历史性意义，展现了战略眼光、制度突破的决心和全民族大团结的渴望。



杜嘉胜律师对推动国家步入“民族奋发图强新纪元”这一信息尤为赞同，认为这是对越南内生力量和国际新地位的信心宣示，是一声响亮的号召。大会文件确定“以人为中心、为主体”，“以民为本”，在他看来，这是国家治理思维的重要进步，为建设社会主义法治国家奠定了基础。



他强调，这一导向明确了所有体制改革与经济发展都应服务于人民利益，保障人权，同时创造一个透明、公平的环境，让每位公民，包括超过600万海外侨胞，都能为国家发展作出贡献。将侨胞视为决策中不可分割的一部分，将能激发民族团结的力量，助力实现越南到2045年成为发达国家的目标。



杜嘉胜律师高度评价党的制体制突破和改革决心，认为完善法律体系，使之更透明、稳定并贴近国际惯例，是保护国家利益的“盾牌”，也是吸引高质量资本的关键因素。在他看来，一个崇尚透明和开放价值的法律体系，才是民族大团结的持久根基。



杜嘉胜律师判断，越南正进入关键目标的“冲刺”阶段，并为新时代启动“制度革命”，从政策试验阶段转向战略实施阶段，将具有开拓性的法律付诸实践，以创造实际价值。



他认为，有三个实质性的、能扭转局面的成果：法律思维的突破和制度的透明化；形成新的经济增长动力中心，如胡志明市国际金融中心；以及增强大型科技集团，特别是半导体和高科技领域企业的信心。



通过关注十四大传递的战略信息，杜嘉胜律师相信越南的经济改革进程将加速并进入质的飞跃阶段，重点聚焦于数字经济、绿色经济和核心技术转型等引领性领域。



他也指出了实现“民族奋发图强”渴望的三个关键要素：坚决推行制度革命；提升科技与创新的内生能力；通过稳定的法律环境和人才重用机制，畅通海外侨胞的智慧资源。



杜嘉胜律师认为，越南正面临重大机遇，但也必须克服转型挑战，其中最大的挑战是超越制度思维中的“舒适区”。要突破生产率和增长质量，越南需要一个敢于开拓、能与创新企业同行的制度。

当“党意与民心相融”，越南必将跨越一切障碍，步入新发展纪元，实现深度融入并在全球经济版图上确立自身地位。

杜嘉胜律师表达了对越共十四大各项决策的坚定信心，他确信当“党意与民心相融”，越南必将跨越一切障碍，步入新发展纪元，实现深度融入并在全球经济版图上确立自身地位。（完）