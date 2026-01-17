越共十四大：彰显越南共产党不可替代的领导作用

在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕，阿根廷-越南文化研究院（ICAV）主席波尔迪·索萨（Poldi Sosa）接受越通社驻布宜诺斯艾利斯记者的采访时强调越南共产党在国家保卫和发展国家事业中不可替代的领导作用，并对越南为迈入新发展阶段所确定的一系列社会政策方向留下了深刻印象。



波尔迪·索萨表示，在历史进程中，越南共产党领导人民争取民族独立，结束帝国主义和殖民主义的压迫，引领国家逐步开展战后恢复重建工作。党不仅在政治、经济路线的制定过程中发挥核心作用，而且是保障社会稳定和巩固全民族大团结的关键因素。

波尔迪·索萨认为，各阶层人民同心协力、热爱祖国、紧密团结，助力越南战胜诸多历史性挑战。如今，这一传统在国际一体化背景下持续得到弘扬，并通过越南人民与世界各国热爱和平、进步力量之间的团结而不断得到传播。



对于越共十四大的意义，波尔迪·索萨指出，这是关乎越南未来发展的关键性大会。大会设定了明显的发展目标，即到2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家。



谈及社会政策方向，波尔迪·索萨认为，越南构建可持续的养老金体系、扩大社会保障覆盖面并明确各相关主体责任是十分积极而重要的举措，这充分体现了国家对民生保障工作的高度重视。 波尔迪·索萨还高度评价越南老年人健康照护与提升生活质量的政策，以及在促进性别平等方面所做出的努力。她认为，正是这些以人为中心的全面社会政策继续成为重要的“生命线”，为越南在新纪元实现可持续发展奠定坚实基础。（完）