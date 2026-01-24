越南研究专家基里尔·惠特克接受越通社驻伦敦记者采访时认为，越南40年来的革新进程取得成功得益于三个关键因素：基于科学和实践基础的方法；越南共产党的领导作用；以及确定人民是所有政策的基础。这三个因素紧密联系，在整个发展进程中相互支持。



据惠特克分析，越南的革新建立在国家知识基础之上，同时有选择地吸收国际经验和人民实践经验。其治理模式允许吸纳来自社会各阶层的意见，从地方政府、专家、群众组织到广大民众。



这一点在越南共产党第十四次全国代表大会上得到了清晰体现，全国范围内为大会文件草案贡献了超过1400万条意见建议。惠特克认为，这证明了其多维度的参与方式，确保每一项决策既有理论基础，又经过了实践检验。



越南共产党的领导作用贯穿始终，发挥着领航定向作用，确保越南的社会主义建设事业不简单机械照搬任何模式，而是根据历史条件和国情特点灵活运用，以提升人民生活水平和发挥集体当家作主权利为目标。



此外，越南共产党坚定践行革命道德，大力推进反腐败、反浪费及反个人主义，持续巩固了社会信心，并获得了国际舆论的积极评价。



人民是越南所有政策的根基。越南制定‘以人民为中心、为主体’的政策，确保并将持续确保衡量国家发展的核心标准是人民的生活水平，以及人民集体当家作主能力的提升。



惠特克指出，正是‘以民为本’的原则塑造了越南发展模式的持久生命力，帮助国家在面对时代挑战时，既能保持政治稳定，又能持续革新。



当人民生活水平和当家作主权利成为衡量政策的准绳时，增长便不再是一个单独目标，而是与发展的质量和社会共识紧密相连。这也是越南在长达四十年的革新开放中，始终保持稳定且有深度发展方向的根基。（完）