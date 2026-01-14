越共十四大：开启越南新发展模式的历史里程碑

在当今世界快速变化、战略竞争加剧、新发展要求日益提高的背景下，越共十四大被评价为一个具有深刻历史与时代意义的里程碑。

阿伦·库马尔认为，尽管面临诸多阻碍，越南共产党已带领国家沿着发展和进步的道路前行，在经济和社会方面均取得了重要成就。2021-2025年阶段，国内生产总值（GDP）年均增长率约达6.3%，人民的寿命和生活水平得到改善，特别是幸福指数显著提升，使越南跻身全球该指数排名前50的国家之列，这是非常令人印象深刻的进步。

在实施革新路线近40年后，越南正站在新发展阶段的门槛上，面向两个战略里程碑，即2030年越南共产党成立100周年和2045年越南社会主义革命胜利100周年。在这一进程中，越共十四大预计将在制定以科学技术、创新和数字化转型为基础的新增长模式方面发挥关键作用，为下一阶段的高速与可持续发展奠定基础。

阿伦·库马尔对越共十四大文件草案的新内容做出评价时认为，将环境保护与经济社会发展并列，彰显了可持续发展的迫切要求。实践表明，不受控制的工业发展会导致环境污染和退化，对发展中国家尤其如此。因此，越南共产党将保护环境、应对气候变化确定为优先任务，是一项正确且具有长远眼光的调整。

与此同时，将对外关系、融入全球化确定为与国防安全同等重要、经常性的任务也受到高度评价。越南目前是东盟的积极成员，并日益在国际舞台上肯定其角色和地位。凭借独立、自主和负责任的对外路线，越南有能力为促进发展中国家之间的合作与团结做出贡献。

越共十四大文件也继续肯定文化、人民和私营经济在发展中的作用。据此，私营部门被视为发展生产力的重要动力之一，但需要置于国家发展方向和计划的框架内进行管理。同时，弘扬胡志明文化道德价值、反腐败以及建设健康生活方式被视为保障社会和谐、可持续发展的基础。

在第四次工业革命蓬勃发展的背景下，越共十四大被视为清晰地体现了越南共产党自我革新的魄力和实践经验总结的能力。将科学技术视为发展生产力、提高人民生活质量和幸福感的关键动力，显示了以人为本的发展导向。党提出的发展承诺被评价为具有坚实的实践基础和高度的可行性。

从国际视角出发，阿伦·库马尔相信，越共十四大将优先提高人民生活水平，缩小地区不平等，并确保各区域均衡发展。凭借正确的导向和高度的政治决心，越南有望在成功实现党和国家提出的百年目标道路上继续稳步前进。（完）