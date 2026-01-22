越共十四大：开启越南发展新纪元的里程碑

上述是RCEP产业合作委员会主席许宁宁就越共十四大对越南在新时代的发展有何意义接受越通社驻北京记者的采访时如实表示。



许宁宁指出，从现实意义来看，大会将凝聚全国共识，解决发展中的结构性难题，进一步巩固经济复苏势头；从国际角度来看，大会确定的发展路径和合作方向，将增强国际社会对越南的投资信心，助力越南更深度融入区域产业链供应链，为其在RCEP框架下拓展合作空间、提升区域影响力奠定基础。



谈到越共十四大提出的目标，许宁宁认为：“对我来说印象最深的是到2030年成为现代工业、中等偏高收入的发展中国家，2045年成为高收入发达国家”的长远目标。这一目标既立足越南当前发展基础，展现了面向未来的信心，反映了其通过结构性改革实现长期繁荣的坚定决心。”

许宁宁强调，从战略价值来看，该目标将驱动越南在产业链升级、科技创新、基础设施建设等领域持续发力，而这些领域恰与RCEP区域合作的重点方向高度契合，能最大限度借助区域开放红利，既为越南自身发展注入持久动力，也为区域经济合作增添新活力。



此外，越共十四大确立的“独立、自主、全方位、多样化、深入高效融入国际”的外交路线，是对40年外交思维的继承与飞跃。这一路线与越南“深度融入全球经济”的发展诉求相呼应，通过维护多边主义、参与区域协调，能为其经济发展创造稳定的外部环境。



革新开放40年来，越南的国际地位实现了质的飞跃：从孤立封闭到与194个国家建立外交关系，是东南亚地区外交网络最广泛的国家之一。与世界强国构建战略伙伴关系，跻身全球贸易规模最大的15个国家行列，在东盟位居第二，成为区域供应链重要一环。如今越南在东盟、澜湄合作等多边机制中积极作为，既展现了新兴经济体的活力，也为维护区域和平稳定、推动贸易自由化作出了重要贡献。



在对越南共产党在越南建国卫国和发展事业中的领导作用做出评价时，许宁宁表示，越共的领导是越南实现历史性发展的核心保障，其领导作用体现在带领越南走出贫困落后、实现深度融入全球经济的伟大跨越中。



40年革新开放历程中，越南共产党立足本国国情制定发展战略，让越南从被封锁禁运的国家成长为中等收入经济体、全球40大经济体，1.05亿人民生活显著改善，充分彰显了其强大的凝聚力和治理能力。

