到2030年，将芹苴市建设成为国家增长极，发挥对九龙江三角洲区域的辐射和引领作用，这一目标已获越共芹苴市第一次代表大会通过。这也是中央对芹苴市的要求，体现在政治局关于该市发展的各项决议和结论中，其中明确芹苴必须成为增长极，成为引领九龙江三角洲区域的中心。



自2025年7月1日芹苴市与后江省和朔庄省合并后，芹苴市坚持成为国家增长极并引领区域内各地发展的火车头的目标。在当前背景下，该市既面临有利条件，也需应对从现在到2030年的诸多挑战和困难，这一目标要求极高。



黎光松同志指出，重大利好是，该市得到了中央、各部委、行业的关心，以及整个政治体系的高度努力和决心。合并后，城市发展空间极大扩展，出现了许多新的潜力、机遇和优势，为芹苴与各地方一同迈入国家新发展阶段创造了条件。

此外，该市也面临不少困难。合并后，作为中央直辖市的许多指标尚未达到，如城市化标准、人均收入、经济社会发展相关指标等。该市的农业比重仍然较高，随之带来社会保障、减贫、农业、农村和农民问题。目前，芹苴是全国粮食、农产品和水海产品产量排名第二的地方，但为了实现高增长目标，该市未来仍需付出巨大努力。



为发挥区域引领作用，芹苴市确定集中发展经济，确保到2030年实现10%-10.5%的高增长目标。同时，提高人民的物质和精神生活水平，特别关注合并后的困难地区。



芹苴市目前是全国高棉族同胞比例和数量最大的地区，其中仍有许多困难及特别困难的乡。保障社会保障，提高各民族同胞的生活水平，被确定为该市彰显引领作用的重要要求。



芹苴市力争成为九龙江三角洲区域高素质人力资源的教育培训中心；继续发展和吸引培训机构，建立信誉，吸引学员来此学习、工作和长期贡献力量。



与教育并举，芹苴设定了成为区域专科医疗中心的目标。尽管医疗卫生体系已获得相当力度的投资，但目前仍有许多患者需前往胡志明市就医。因此，该市需要继续投资、完善专科医疗体系，满足整个九龙江三角洲区域的医疗保健需求。



文化也被确定为优先领域。该市力争成为西南部地区文化象征的汇聚地，带头实施区域文化标准体系，同时将芹苴发展成为九龙江三角洲区域的节庆城市。



此外，科技、创新、数字化转型和人工智能被视为推动该市乃至整个区域经济社会发展的重要动力。芹苴市致力于建设区域创新中心、数据中心落户当地，从而支持区域内各省市应用科学技术和数字化转型。



芹苴市在发展旅游业方面也拥有诸多有利条件，但目前的旅游产品较为单一，未能充分开发西南部水乡的特色文化价值。从现在到2030年，旅游业被确定为支柱经济产业，为芹苴市建设成为国家增长极并发挥对九龙江三角洲区域的引领作用做出重要贡献。（完）