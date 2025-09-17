越共十四大：建设岘港成为越南增长极

陈锦秀在大会上要求岘港市党委继续大力革新领导方式，坚决落实党中央关于政党建党工作的各项决议以及政治局关于深入学习和践行胡志明思想、道德、作风的指示；改善投资环境，提高经济生产率、质量和竞争力；大力发展民营经济，为吸引国内外企业对该市的重点发展产业和领域进行投资创造便利条件；继续做好社会保障工作，推动可持续减贫，确保社会公平，创造就业机会并提高人民的生活水平。



越共中央候补委员、岘港市委书记梁阮明哲强调，岘港市的目标是打造现代化城市，在科技、创业、创新和数字化转型等方面走在前列。岘港力争成功实施新型经济模式，如国际金融中心、自贸区、“五高”模式（高知识、高文化、高收入、高治理、高生活水平）；成为越南的增长极，与全国一道迈入民族新的发展纪元。

岘港市一角。图自越通社

为实现这一目标，每位代表需要高度负责，集中智慧，研究、讨论，作出客观、全面的评估，同时对该市在今后迎来的机遇、优势和需要面临的困难、挑战进行深入分析。



在2020-2025年任期内，尽管面对诸多困难和挑战，但合并前的两个党委（岘港市党委和广南省党委）始终紧密贯彻党中央的领导和指示，继续发扬团结一致的传统、责任意识和高度决心。由此，任期中的各项突破、重点任务均取得了积极成效。



在17日午上，大会公布了党中央关于任命岘港市委第一届委员会、常委会、书记、副书记、检查委员会、检查委员会主任和副主任的决定。



梁阮明哲同志被任命为2025-2030年任期岘港市委书记。黎氏美幸同志被任命为2025-2030年任期岘港市委检查委员会主任。（完）

