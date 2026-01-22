越共十四大：广宁省有信心成为国家重要的经济引擎



在全国喜迎越共十四大之际，广宁省委书记、国会代表团团长、广宁省代表团团长管明强同志接受了媒体记者的采访，进一步阐明该省在未来一段时间内的愿景、方向和政治决心。

广宁省委书记管明强表示：广宁省作为祖国东北部的门户，拥有与中国接壤的陆地国境线和海域，深受上苍厚待。广宁省不仅是国防安全与外交的要地，更是北部地区及全国重要的发展支柱和动力之一。

过去几年，广宁省努力奋发向上，并取得许多显著成果。步入新的发展阶段，在区域、国家及国际关系的重新定位基础上，广宁省确定必须迅速发挥一切有利条件与机遇，克服所有困难与挑战，以保持快速、可持续发展，在创新转型、发展治理、推动民营经济及国际融入等方面走在前列。



该省设定长远发展愿景及明确目标是：致力于建设富强、文明、现代、幸福的广宁省，早日成为中央直辖市，成为国家重要的经济引擎之一，自信、坚定、强劲迈进新的发展纪元。



为实现这一愿景，需要整个政治体系的协调参与，以及全省各族同胞以新的决心、新的气势、创新的思维和高效创造性的做法。广宁省也深刻意识到，本省的责任不仅在于自身的发展，还关乎全国的共同发展。



关于在整个任期内起到突破性关键作用的发展动力和支柱，省委书记管明强分享道，为实现任期内的突破，广宁省确立了以下重点任务，即加大绿色转型和能源转型力度，推动循环经济、数字经济、城市经济发展，建设数字社会；按现代化方向推进工业结构重组，优先发展基础工业、新兴工业、绿色洁净加工制造业、高新技术、可再生能源及新能源；推进海洋经济各产业突破发展，形成多产业海洋经济集群；发展生态农业、文明农民、现代农村。眼前要求是必须最大限度发挥内力，集中发展尖端经济产业；同时在可持续、长远发展的基础上，有效挖掘该省特有的潜力与优势。



为圆满完成年度工作，并为2025-2030年任期创造势头，从年初开始，全省已集中领导和指导同步开展各项重点任务，并紧扣年度工作主题：“实现经济增长突破；提升城市质量，早日达到中央直辖市标准”。



在交通基础设施领域，该省已指导抓紧开展中国东兴—芒街—下龙高速铁路的投资准备及预可行性研究工作；指导相关厅局开展勘察、咨询、研究及立项工作，完善卷宗上报主管部门，力争在最短的时间内可获批并尽快组织实施。该省还就六门二号桥的投资主张达成共识，助力提升中心城市质量与规模；同时集中指导坚决破解填埋土源和建筑材料方面的困难与障碍，以确保从下龙—海防高速公路至东朝的10车道连接线项目如期完工。



与此同时，广宁省坚持紧跟中央大政方针和主要方向；通过明责、明时、明效的行动计划和程序，认真贯彻落实省第十六次党代会决议。



广宁省委书记强调，广宁省正以主动、坚决、创新和行动的精神迈入2026年，决心从任期的最初时日实现创造突破，为随后各年份实现快速、可持续发展目标奠定坚实基础。（完）