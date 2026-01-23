越共十四大：展现越南共产党的战略视野

在世界格局正经历深刻演变，战略竞争加剧，科技革命与全球经济不确定性相互交织的背景下，越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）受到了国际社会的高度关注。



全印前进同盟总书记德瓦拉坚（G.Devarajan ）教授在接受越通社驻新德里记者采访时指出，越共十四大在确立依托科技、创新和数字化转型且坚持社会主义方向的新发展模式方面，展现了“清晰具体、切合实际且具有历史意义的战略视野”。他认为，越南把人置于发展中心，将经济增长与社会进步相结合，并有效利用现代技术服务国家利益，体现了一种“成熟而自信”的发展路径，有助于越南避免陷入依赖于金融和技术的陷阱。



德瓦拉坚特别高度评价越共十四大将环境保护与经济社会发展置于同等重要地位。在他看来，随着工业化和城镇化加速推进，若缺乏生态环境保护措施，增长将对人类和自然造成长期损害。他强调，“越南正在追求一种不以牺牲后代未来为代价的发展模式”，并认为，这种生态意识是越南成功实现2030年目标和2045年愿景的重要基础。



提升外交工作和融入国际社会的重要性反映了越南国际地位的不断上升。奉行主动、独立、平衡的外交政策，将有助于越南拓展发展空间，获取全球资源、技术和知识，同时维护国家利益。 全印前进同盟总书记德瓦拉坚

这位印度学者还高度评价越共十四大再次重申文化和人民在发展中的核心作用，将其视为软实力、社会凝聚力和民族认同的根本源泉。他认为，文化交流和民间外交将继续帮助越南塑造积极形象并增强国际团结。



德瓦拉坚提到的一个重要亮点是，越南共产党将革新路线提升为具有持久思想基础价值的理论体系。他指出，这清晰体现了越南共产党自我革新、自我批评的能力，以及在新条件下创造性运用马克思列宁主义的能力。他相信，越共十四大文件草案中提出的各项目标“既现实又可行”，因为这些目标建立在革新事业取得的成就基础之上，同时也准确反映了当前国内外面临的挑战。



德瓦拉坚强调，越共十四大是越南具有历史意义的重要里程碑，开启了一个以思维创新、以人为本的治理和主动融入国际社会为基础的新发展纪元。他坚信，在越南共产党领导下，越共十四大所确立的方向和优先事项必将帮助越南实现可持续发展，维护社会公平正义并提高国际地位，同时继续为世界上发展中国家的进步运动注入动力等。（完）