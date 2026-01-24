梅森安强调了大会对越南发展进程及对地区的和平、稳定与合作的战略意义，高度评价越南共产党在服务国家和越南人民利益事业中的正确、英明领导，以及其具有战略性和前瞻性的长远眼光。她指出，在国家建设、保卫和发展进程中，越南共产党始终展现出清晰、一贯且富有灵活性与创造性的战略领导能力，通过制定和实施改革和对外开放路线、政策，推动越南在经济社会等领域发展取得了一系列令人瞩目的成就。



梅森安强调，在推动经济增长和国际融入的同时，越南共产党一直高度重视建设社会主义法治国家、巩固和增强全民大团结、维护政治社会稳定，牢牢捍卫国家独立、主权和领土完整，坚持奉行和平、合作、负责任的对外政策，积极参与国际社会事务。



梅森安坚信，在越南共产党的领导下，越南社会主义共和国将继续实现强劲发展，不断提升在国际舞台上的地位和作用。她表示，这一信心源于一个拥有正确、清晰路线、并得到越南人民广泛支持和信任的执政党。



谈及越共十四大的特殊重要意义，梅森安指出，在当前地区和世界形势复杂多变、充满不确定性的背景下，越南共产党通过十四大公布新的发展方向和重大政策，将为增强政治稳定、促进可持续发展、弘扬和平与合作文化作出积极贡献。



对于越柬关系，十四大具有更加特殊的意义。这是越南共产党继续明确并重申其高度重视发展与柬埔寨的传统友谊、团结和长期合作关系的重要契机。这一关系源于两国在为维护和平而进行的共同斗争历史。

关于对十四大的期待，梅森安表示，相信大会将提出更加清晰的战略方向，进一步增强越南共产党与柬埔寨人民党之间的政治互信，推动两国关系迈上新台阶。



在当前地区和世界局势持续错综复杂的背景下，梅森安高度评价越南共产党和柬埔寨人民党在维护、巩固和发展两国之间友好、团结与长期合作关系中的领导和引领作用。她强调，加强两党之间的合作、交流和互信，对巩固政治稳定、维护国家安全、推动经济社会发展以及保持民族团结统一具有关键意义。



此外，越南共产党与柬埔寨人民党之间牢固而紧密的关系，已并将继续为维护地区和平、稳定与可持续发展作出积极贡献，尤其是在东盟框架内。她援引柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森关于和平与友谊具有长期战略意义的论述，强调这些价值不仅服务于民族解放事业，也在国家建设和保卫时期发挥着至关重要的作用。



梅森安表示相信，在两党英明、负责的领导下，柬越传统友谊将持续走深走实，不仅造福两国人民，还为地区的和平、稳定与共同繁荣作出积极贡献。她同时坚信，越南共产党和越南国家必将圆满完成未来时期所确定的各项目标。（完）