帕特里克·科贝尔在接受采访时强调，在越南国家发展进程中，越南共产党的作用和地位是不可替代的。党领导了越南人民的民族解放事业，使国家摆脱了帝国主义和殖民主义的压迫。他指出，越南共产党在战后重建事业中仍然发挥着核心作用。他强调，橙剂毒害遗留至今的后果，是越南曾遭受严重破坏程度的鲜明例证，这同时也凸显了越南所取得的恢复与发展成就的意义。

在评估越南近期的经济社会发展指标时，帕特里克·科贝尔特别关注了越南人民的平均预期寿命。目前该指标已超过70岁，而提交给党的十四大的政治报告草案中提出了到203年将平均预期寿命提升至约75.5岁的目标。在他看来，这些成果和目标清晰地反映了由共产党领导的社会的以人为本导向。他指出，在许多国家，提高人民质量和寿命的目标并未真正置于最优先位置，其发展政策仍然主要指向经济增长指标。



由此，德国共产党主席强调了越南共产党领导作用的重要性，这一作用不仅仅通过行政命令来体现，更在于党与人民之间紧密联系的鱼水关系。他认为，这正是越南共产党领导力量的保证基础。



分享个人感受时，帕特里克·科贝尔表示，越共十四大文件给他留下了特别深刻的印象。他认为，这些文件清晰地展现了越南共产党自我审视、自我批评的精神，其中强调了绝不能让腐败和其他消极现象发生的要求，因为这些问题将严重损害党与人民的关系。他认为，当这种关系被削弱时，党的领导作用也将面临挑战。



据德国共产党主席所述，提交给党的十四大文件中所提出的各项目标都深刻体现了人文关怀，并反映了一种以人为本的发展模式。他认为，在当今世界多地冲突热点增多、国际法准则面临诸多挑战的背景下，这正是世界所急需的。在他看来，越南的发展进程为此提供了一个具有积极参照意义的范例。



帕特里克·科贝尔表达了他的信任和期待，相信越南共产党第十四次全国代表大会将通过正确的决策，开辟出一条不仅造福越南的可持续发展道路，也将为全人类的共同利益作出贡献。他向越南的同志们致以感谢，并确认越南的努力正在支持和激励着世界各地的进步力量，同时祝愿越共十四大取得圆满成功。（完）