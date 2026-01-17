越共十四大：寄托国家希望，承载民族未来

在澳门大学攻读研究生的阮氏春惠表示，年轻知识分子特别关注并期待十四大召开。希望新一届领导集体将继续发扬创新精神，坚决开展反腐败工作，并具备战略眼光，在日益复杂的国际背景下引领国家发展。



与众多留学生一样，春惠高度关注国际经济一体化、吸引投资和开发高质量人力资源等政策。她表示，大家特别期望国家能出台更具体、务实的政策，有效联系并发挥留学生群体的作用，例如支持研究人员回国工作的机制、对接符合专业的工作岗位，以及创造便利条件，使留学生即使在海外学习期间也能贡献才智，并在完成学业后有效报效祖国。



春惠深切感受到，近年来党和国家对于海外越南人的关怀日益切实。对于留学生，同学们能通过越南驻香港及澳门总领事馆在节庆期间的见面慰问活动以及遇到困难时的帮助，清晰感受到这份关怀。



香港中文大学博士后研究员阮氏庆分享道，她始终为越南共产党领导国家在革新时期取得的成就感到骄傲，特别是经济的稳定增长和国际一体化成果。



阮氏庆期望新一届领导集体具备战略眼光和国际实践经验，能够引领国家克服全球化挑战和第四次工业革命带来的经济社会变革，继续推进改革创新，发展数字经济、绿色经济，并吸引高质量投资。她还希望反腐败斗争得到加强，干部能力得到提升，确保民主原则和以人为中心。



作为一名研究生，阮氏庆希望党和国家能加强对侨胞的政策支持，让海外越南人有更多机会为祖国发展贡献智慧和财力。她也注意到越南为吸引海外人才出台了许多开放的新政策，例如改革招聘流程、待遇制度和工作环境。2025年7月，她有机会参加了在河内举行的全球越南青年知识分子论坛——这是一个汇聚世界各地专家共同讨论和建言献策的平台，体现了国家对青年知识分子的关心和支持。（完）