越共十四大：增强内力，提升越南地位

应国雄博士在接受越通社驻巴黎记者采访时分析指出，回顾过去，1986年越共六大启动革新事业，开启了国家领导和管理思维的根本转变，推动越南经济从计划模式转向社会主义定向市场经济。自那时起实施的开放政策为国际合作、吸引外资、促进出口奠定了坚实基础，并逐步使越南日益广泛地融入地区和全球经济。

这一融入进程由多个重要里程碑所标志，从上世纪80年代末扩大经济区和工业区，到1995年加入东盟，直至2007年正式成为世界贸易组织（WTO）成员。在他看来，这些战略举措不仅帮助越南连续多年保持稳定增长势头，还逐步提升了国家在国际舞台上的地位，塑造了一个充满活力、开放包容、热爱和平、负责任的国家的形象。

关于越共十四大，应国雄博士认为，其战略导向需继续继承并发扬已取得的成果，同时更加强调以科学技术为基础、推动绿色转型、提升战略自主能力的可持续发展。所提出的重大期望包括：建设廉洁坚强的领导队伍；革新增长模式以提升竞争力和创新能力；实现符合国际承诺的可持续发展与碳中和目标；同时大力推进体制改革，提升国家治理效能，为投资、国际合作以及高素质人力资源发展创造有利环境。

从海外越南人的角度，应国雄博士肯定，侨胞如今在知识、经验和国际关系网络方面都已真正壮大，并且始终怀有贡献祖国的热望。他认为这是国家极其宝贵的"延伸臂膀"，尤其是在越南确定将科技创新作为主要发展动力的背景下。在具有悠久越侨运动传统并与胡志明主席渊源深厚的法国生活和工作，他感受到心系根源、爱国情怀以及对越南未来的信心，始终是紧密连结社区的牢固纽带。

在他看来，越南在从教育、基础设施到治理等各方面不断提升国家能力，正在为侨胞和国际专家实质性和长期地参与贡献营造日益可靠的环境。在国际层面，越南被视为值得信赖的伙伴，愿意在体制改革、基础设施投资、清洁能源转型、核电发展、可再生能源及高新技术等关键领域开启诸多战略合作机遇。应国雄博士认为，与越南同行，不仅能为国家创造持久价值，也能为合作伙伴在合作与发展进程中带来长远利益。

应国雄博士是在法国能源和工业基础设施领域工作的杰出越南专家代表之一。他目前担任法国领先的独立工程咨询集团——塞泰克集团旗下成员公司塞泰克核电的总工程师，参与国际范围内多个核电、工业和战略基础设施领域的大型项目，并积极推动越南与国际合作伙伴之间的专业交流与科学技术合作。（完）