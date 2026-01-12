越共十四大：城市规划——国家发展结构的现实化

城市空间在国家发展结构中的重要性

据建筑师陶玉严分析，过去40年的工业化、现代化进程始终与城镇化进程紧密相伴。政治局于2022年1月24日颁布关于至2030年、远景展望至2045年越南城市规划、建设、管理与可持续发展的第06-NQ/TW号决议，是一个具有历史意义的里程碑，它明确了城市空间在国家发展结构中的特殊重要性。



回顾革新初期，越南的城市体系规模尚小，城镇数量不足400个。如今，这一数字已突破902个各类城镇，形成了特级城市、一线、二线及三线城市这4个清晰的城市等级体系，使越南城市体系日益接近国际惯例。



值得注意的是，在城镇化率达到42.7%的同时，城市经济贡献了全国GDP的70%。城镇化为服务业创造了空间，成为高素质人力资源和科技成果的集聚地。



陶玉严指出了三个具有转折性意义的成就组。首先是技术基础设施的突破。从摩托车的优势，我们正迈向城市轨道交通时代。关键基础设施工程已成为疏通经济血脉、连接各增长极的“大动脉”。



生活质量和民生保障显著提高。全国人均住房面积指数接近29平方米/人，其中大城市已超过30平方米/人的门槛。同时，越南城市已开始形成遗产保护与现代发展之间的和谐，并灵活适应气候变化。

在整体图景中，首都河内被评估为城市规划的领先地方。建筑师陶玉严指出，自1954年至今，河内已进行了9次总体规划的编制和调整。



在法律框架方面，河内是唯一拥有《首都法》的城市。根据建筑师陶玉严的介绍，《2024年首都法》包括7章54条，已于2025年1月1日正式生效。



在规模和愿景方面，自2008年扩大地域范围后，河内面积达3349平方公里。首都的城镇化率已超过50%，并朝着2030年达到65-72%的目标迈进，定位为建设发展"文 明、文明、现代"的首都。



为实现规划愿景，河内正集中资源于重点基础设施项目。在2026-2030年阶段，河内设定目标：在2027年前完成整个4号环线，并在2030年完成超过100公里的城市轨道交通建设。



然而，陶玉严也指出了需要集中疏解的三大瓶颈：各级、各领域规划之间缺乏连通性；大型基础设施、绿色基础设施项目的资源和资金机制受限；体制机制能力未能跟上现代城市治理模式的要求。



在此基础上，陶玉严建议成立河内市可持续发展城市跨部门指导委员会，构建数字化转型与智慧城市的总体架构框架，同时加强政策与民众的对话、咨询渠道。



陶玉严相信，以40年革新开放的基础和《2024年首都法》为依托，河内正面临新的机遇，必将成为一个宜居、充满活力并在民族新时代中领先的城市。（完）