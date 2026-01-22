越共十四大：在动荡世界中释放稳定与平衡的信号

法国前驻越南大使克劳德·布朗什麦松（Claude Blanchemaison）接受越通社驻巴黎记者采访时表示，越共十四大是在国际和地区形势复杂多变的背景下召开的，向外界释放关于越南政治稳定、经济发展以及平衡对外路线的重要信息。



在评价越南的角色与地位时，布朗什麦松指出，凭借令人瞩目的经济增长速度、稳定的社会环境、高素质的人力资源以及广泛的自由贸易协定网络，越南已成为对外国投资者极具吸引力的目的地。他认为，越共十四大释放的各类信号，特别是有关政策稳定性和先进技术合作机遇的内容将受到投资界的高度关注。



布朗什麦松认为，越南人民的创业精神、经济成就以及越南在地区和国际舞台上的地位使越南逐步成为国际社会的重要主体之一。越南外交在国际组织和联合国的声誉和作用不断增强。



他指出，国际社会期待越南继续与所有伙伴开放合作协议，奉行对海外越南人社群的开放政策也被视为一大亮点。



晶澳太阳能（越南）有限公司太阳能电池生产厂。图自越通社

布朗什麦松表示，越南是受气候变化影响最为严重的国家之一，这一重大挑战要求越南加强国际合作，寻找可持续解决方案。



他认为，在越南得到所有大国高度关注的背景下，越南面临的关键挑战是需要维持与各大伙伴之间关系的平衡。



谈及法越关系，布朗什麦松表示，双边合作应更加聚焦教育、数学、医学、法律与经济管理、绿色转型以及人工智能等重点领域，同时完善法律框架，保护知识产权和个人数据，应对人工智能发展带来的新型争议，促进越南的可持续创新。



随着越南在多项高科技领域的快速发展，越南可能成为法国大学生理想的培训与科研目的地，从而为两国构建更加稳固的合作关系奠定基础。



在更广阔的合作层面上，他认为，越法在国防安全领域的合作仍处于起步阶段，在军官培训、经验交流等方面仍有进一步挖掘潜力的空间。



从欧洲层面看，法国继续重视推动越南与欧盟关系的发展。他认为，未来在越南与欧盟之间建立关于安全问题的政治对话机制也是值得考虑的方向。（完）