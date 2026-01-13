越共十四大：在以色列越侨对国家发展道路充满信心

张氏红表示，近40年来由越南共产党领导的革新事业，为国家带来了根本性转变。她指出，越南已逐步摆脱贫困落后，保持政治社会稳定，经济持续发展，人民生活水平不断提高，并日益深入融入世界经济。这些成就不仅体现在经济增长和减贫数据上，更反映在社会整体信心的增强。

从旅居科技创新强国以色列的视角，张氏红观察到，越南的国际形象日益成为一个政治稳定、发展活跃、值得信赖的合作伙伴。越南与以色列在高科技农业、科技创新等领域的务实合作，以及越南在国际多边事务中的积极参与，都印证了其国际地位的提升。

谈及落实越共十三大决议的五年实践，张氏红认为最突出的成就是在复杂国际形势下有效控制疫情、推动经济复苏、保障社会民生，保持了宏观经济基本面的稳定。她同时肯定了党建、反腐败斗争以及全方位外交在巩固人民信任和提升国家影响力方面的成效。

展望未来，张氏红代表以色列侨胞表达了坚定信心和具体期待。她建议党和国家继续将教育置于国策之本，加大投入以培育创新思维和国家竞争力。同时，侨胞高度期待越南发展以数字技术、生物技术为核心的智慧农业，提升农产品国际竞争力。

“科技进步和创新应被视为新时代经济增长的关键动力。”张氏红强调，海外侨胞期望建立更紧密联系，参与祖国的技术转移与创新创业。她呼吁国家完善机制，以更好地吸引和发挥海外越南人的智力资源。

张氏红表示，在以色列的越南侨胞始终愿与党和国家携手同行，为建设一个更加发展、繁荣、国际地位不断提升的越南贡献智慧和力量。(完)