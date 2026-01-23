越共十四大：国际友人坚信越南稳步迈入新发展纪元

令人瞩目的历史性大会



本次大会不仅受到越南国内各界广泛关注，也引起国际社会高度重视。老挝人民革命党言论机构《人民报》（Pasaxon）记者 Phinmeuang Tulayphet 表示，越南通过大会周密、专业的组织工作以及国家会议中心现代化的新闻基础设施，充分展现了自身的综合实力，给他留下了深刻印象。



莫桑比克执政党莫桑比克解放阵线党（FRELIMO）新闻编辑和数字传播部主任伊萨克·帕特里西奥·恩哈宾德（Isac Patrício Nhabinde）指出，越共十四大是兄弟般党和国际伙伴高度期待的重要政治盛会。



我们坚信本次大会作出的各项决策将满足人民的愿望。所有与会代表都希望与越南和越南共产党建立更加牢固的伙伴关系。大会之后，一个更加强大的越南将继续成为我们关键而可靠的合作伙伴。 莫桑比克解放阵线党新闻编辑和数字传播部主任伊萨克·帕特里西奥·恩哈宾德

印度共产党机关报《新时代报》（New Age）总编辑 坎戈·巴尔钱德拉（Kango Bhalchandra）表示，越南不仅是历史斗争的典范，也是在越南共产党领导下新时代发展的楷模。

印度共产党机关报《新时代报》（New Age）总编辑 坎戈·巴尔钱德拉。图自越通社

大会宣布越共第十四届中央委员会一致选举越共中央第十三届中央委员会总书记 苏林 继续担任越共第十四届中央委员会总书记后，在大会新闻中心工作的多国记者纷纷致以热烈祝贺，并认为这一结果充分体现了越南政治的稳定性，以及国家发展道路的连续性和坚定性。



越通社记者对古巴共产党机关报《格拉玛报》（Granma）特派记者温尼斯·德拉斯·梅塞德斯·迪亚斯·巴利亚格进行采访。图自越通社

古巴共产党机关报《格拉玛报》（Granma）特派记者温尼斯·德拉斯·梅塞德斯·迪亚斯·巴利亚格（Wennys De Las Mercedes Diaz Ballag）表示：“我们衷心祝贺苏林同志再次当选越共中央总书记。我们相信并祝愿当选新一届中央委员会、政治局和书记处的同志们在新任期内取得更大成就。我们坚信你们将以最高的责任感履职尽责，不断提升越南人民的生活质量，这一使命激励着你们每天继续努力奋斗。对古巴而言，越南是繁荣、可持续社会主义模式的生动范例，是我们在国家建设中需要学习的榜样。”



这位古巴记者相信在苏林总书记的领导下，大会提出的2030年和2045年战略目标将取得切实成果，进一步巩固现代化的越南在国际舞台上的地位。



选举结果巩固越南的地位和对未来的信心



越南一致选举党的最高领导人彰显了越南政治的稳定性和党内的团结精神。正如莫桑比克解放阵线党新闻编辑和数字传播部主任伊萨克·帕特里西奥·恩哈宾德所指出，越南共产党做出的努力开辟更加广阔、多样的外交格局，为经济发展和国际政治地位提升注入强劲动力。



越共十四大的成功召开以及高层人事安排的顺利完成，不仅是越南民族的共同喜悦，也进一步巩固了国际社会对一个和平、充满发展活力、开放友好并坚定沿着既定发展道路前行的越南的信心。（完）



