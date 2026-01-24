越共十四大：国会党委持续搭建坚固的政治基础

武海河透露，越共十四大明确指出，要加快完善发展体制，建设现代社会主义法治国家，把创新、科技和数字化转型作为主要发展动力。在这一进程中，国会在将党的主张和路线制度化、法律化方面发挥着极其重要的作用。



这要求国会党委具备高度的政治领导能力，采取科学、务实的领导方式，建设清正廉洁、坚强有力的国会党委，以提升国会依法履行宪法和法律赋予职能的效能。国会党委必须真正成为政治核心，确保党对国会的全面、直接、经常性领导，同时在议场活动中充分发扬民主精神、集体智慧和个人责任。



武海河同志指出，据第十四大文件内容，要从根本上革新立法思维，完善国家可持续发展体制。本着这种精神，国会党委将领导国会及时、全面、协调地把党重大主张的制度化，确保路线、主张与法律、政策之间的一致性；着力破解体制机制瓶颈，畅通各类资源，为可持续发展注入动力。

对于国家权力监督制约问题，武海河同志强调，越共十四大文件将国家权力监控确定为建设社会主义法治国家的重要支柱。在这一机制中，国会既是行使立法权的机关，也是对整个国家机器运行实施最高监督的机构。



国会党委的作用首先体现在领导国会全面革新监督思维和方式，同时大力推进数字化转型在国会立法和监督活动中的应用。除最高监督和质询活动外，国会党委还高度重视对规范性法律文件制定与执行情况的监督创新，确保国家权力依法依宪运行。



可以肯定的是，国会党委领导国会切实履行监督职能，是对防范和打击腐败、浪费及消极现象的直接而务实的贡献，同时也有助于按照越共十四大的精神，巩固人民对社会主义法治国家的信心。



建设清正廉洁、坚强有力的国会党委，将为国会持续革新思维和运行方式奠定坚实的政治基础，不断提升立法质量、监督效力和对重大问题的决策成效，从而为依宪依法有效实施国家权力监控作出积极贡献。



在干部工作方面，武海河指出，这是清正廉洁、坚强有力的国会党委建设中的关键环节，是决定国会领导能力和履职质量的决定性因素。



对于干部选拔工作，尤其是国会代表的选任，必须把标准、质量和威信放在首位。作为国会代表的党员要切实履行好“双重责任”，切实发挥桥梁纽带作用，成为党同国会、人民意志同国家重大决策之间的直接连接。（完）