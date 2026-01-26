新闻
越共十四大：助力越南应对全球挑战的关键
第二个挑战涉及全球贸易中断风险，而越南是对外开放程度较高、出口依存度较大的经济体之一。美国实施新的关税措施被视为不小的压力，但2025年越美双边贸易仍保持令人瞩目的增长势头。他认为，为降低国际贸易环境变化带来的风险，越南需要继续实现经济选择多元化，拓展市场空间，并逐步构建结构更加多样、附加值更高的经济体系。
第三个重大挑战来自科技领域，尤其是人工智能（AI）。戈莱津诺夫斯基表示，越南正展现出成为未来科技强国的明确决心，但这需要对教育、人才培养以及创新基础设施进行长期投入。为吸引高质量资本流入，越南需持续打造透明、公平、可信赖的投资环境，其中法律体系发挥着关键作用。这位前澳大利亚驻越大使对越南设立服务国际金融中心的专门法院，并允许专门法院法官由外国人士担任表示赞赏，认为这是增强国际投资者信心的重要举措。
在评估越南与澳大利亚关系前景时，戈莱津诺夫斯基认为，双边合作将在政治、安全和经济等领域持续深化。他指出，教育、科技、金融服务、农业科技以及关键矿产开采与加工等领域，既是澳大利亚的优势所在，也契合越南的发展需求。他认为，这些都是潜力巨大的合作空间，可为双方带来切实利益。多年来，澳大利亚政府一直积极鼓励企业对越投资，并实施了多项金融支持机制，以推动资金流向东盟地区。
戈莱津诺夫斯基强调，为更好把握机遇，越南需要继续改善营商环境，特别是充分发挥民营经济部门的作用。同时，完善制度体系、简化行政手续、提高土地问题透明度以及提升商业纠纷解决机制的效率，将成为影响投资者决策的关键因素。（完）