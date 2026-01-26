越共十四大：助力越南应对全球挑战的关键

第二个挑战涉及全球贸易中断风险，而越南是对外开放程度较高、出口依存度较大的经济体之一。美国实施新的关税措施被视为不小的压力，但2025年越美双边贸易仍保持令人瞩目的增长势头。他认为，为降低国际贸易环境变化带来的风险，越南需要继续实现经济选择多元化，拓展市场空间，并逐步构建结构更加多样、附加值更高的经济体系。

第三个重大挑战来自科技领域，尤其是人工智能（AI）。戈莱津诺夫斯基表示，越南正展现出成为未来科技强国的明确决心，但这需要对教育、人才培养以及创新基础设施进行长期投入。为吸引高质量资本流入，越南需持续打造透明、公平、可信赖的投资环境，其中法律体系发挥着关键作用。这位前澳大利亚驻越大使对越南设立服务国际金融中心的专门法院，并允许专门法院法官由外国人士担任表示赞赏，认为这是增强国际投资者信心的重要举措。