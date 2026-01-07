新闻
越共十四大：内稳外拓促发展
武明姜认为，过去五年，越南陆续将与美国、日本、澳大利亚等大国之间关系提升为全面战略伙伴关系。越南的经济实力、政治地位、政治稳定以及领导的远见卓识，使其成为极具影响力且能够解决世界面临的各类问题的合作伙伴。越南同多个国家，尤其是东南亚国家和各强国签署了关于建立全面战略伙伴关系的协议。
在深度融入国际社会的同时，越南积极参与联合国维和行动和国际人道主义援助。从“参与”到“主动贡献”的转变，表明越南是负责任的成员国。
武明姜强调，凭借强大的人工智能（AI）和数字经济人才队伍，越南完全有能力成为东南亚乃至区域的数字经济支点。他建议越南重点推动可再生能源、能源安全、绿色能源等领域深入发展。
武明姜强调，若拥有如此远大的愿景，越南不仅在必要时本着维和精神作出贡献，还可成为引领东南亚地区和越南共同迈向新高峰的主体。设定成为工业发达国家的目标，意味着不仅提高国内生产总值（GDP），而且为地区的繁荣与和平贡献力量。他建议将这一内容纳入即将召开的十四大决议中。
在文化方面，武明姜认为，越南近期在发挥文化“软实力”方面取得了重大进展。越南的娱乐产业应用数字技术水平在区域内最为广泛。另外，越南文化决议显示出越南重视对文化产业的投资。
五年来，尽管因新冠肺炎疫情爆发导致财政紧张，但社会保障政策和可持续减贫措施依然有效落地。
在2020-2025任期取得的成就基础上，武明姜深信越南能够走得很远。尽管2025年仍面临诸多困难，尤其是两级地方政府模式刚刚运行、越南省市合并调整刚刚实施，但越南显然已打破了旧模式的平衡点，实现飞跃发展。他强调，越南只要齐心协力解决困难，未来必将能够实现许多宏伟的目标。
武明姜预测，党的十四大结束后，河内与胡志明市将拥有更大的发展潜力。胡志明市在人口和人均GDP方面可比肩2000年的上海，可能成为发展的“震中”，带动其他地区强劲发展。
武明姜建议越南重视外国投资尤其是在数据中心领域的投资，动员全球力量转化为自身生产力，同时特别强调海外越侨同胞参与的重要性。（完）