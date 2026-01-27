越共十四大：关于稳定、团结与长远愿景的重要寄语

接受越通社驻悉尼记者的采访时，澳大利亚悉尼科技大学（UTS）环境与水资源中心主任、澳大利亚越南知识分子与专家协会（VASEA）主席严德龙教授表示，越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）已取得圆满成功。在当前全球地缘政治和经济形势充满不确定性的背景下，越共十四大传播关于稳定、团结与长远愿景的信息，为越南可持续发展奠定了十分重要的基础。



严德龙表示，他对越共十四大继续强调以人民为发展中心的理念印象深刻。这一理念不仅停留在政策层面，更通过一系列明确的行动计划加以具体化，优先发展教育和人力资源，将科技与创新视为新阶段经济增长的关键动力。



他高度评价越共十四大提出的有关医疗卫生、环保和社会公平的具体目标，并认为，这些方向表明，发展不仅是追求经济增长，而且是着眼于提升生活质量，保障社会福祉，为全体人民创造公平的发展机会。

他希望下一阶段越南将迎来新的重要发展机遇。他认为，党提出的经济两位数增长目标对越南而言是可行的，这得益于政治稳定、年轻且富有技能与进取精神的劳动力队伍、体制改革、行政手续简化和投资环境改善等一系列有利条件。



然而，在实施过程中，要有明显的“指南”，确保经济发展与环境和资源保护并行。



他希望越南继续巩固并进一步深化与澳大利亚的战略伙伴关系，同时进一步拓展两国在社会保障、绿色转型、环保以及科学技术等领域的合作，为两国人民带来切实利益。



在VASEA主席的岗位上，严德龙教授表示，VASEA一直心系祖国，期待以具体、务实的行动与越南同行。今后，VASEA将继续为会员更加深入了解越南的发展形势与需求提供便利条件，并为祖国作出贡献。



此外，VASEA 已制定短期和长期发展计划，并推进若干重点项目，包括持续完善VietNEST——越裔儿童的越南语教学软件；为偏远地区开展清洁用水的项目；促进绿色经济、循环经济模式的转让；提升国内合作伙伴的学术能力和对核心技术的可及性。他重申，VASEA愿成为一个值得信赖的桥梁，汇聚旅澳越南知识分子和专家的智慧与力量，为越南发展贡献力量。（完）