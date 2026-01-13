越共十四大：党的领导是越南革命一切胜利的决定性因素

萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹表示，越南共产党自1986年发起的革新事业是历史性转折点，帮助越南走出危机，在经济、社会领域中取得诸多重要成就，提高了人民群众生活水平，并不断巩固其国际地位。在此过程中，党不仅制定了正确的路线，更在确保政治稳定、巩固全民族大团结、将民族力量与时代力量相结合、有效应对区域与世界快速复杂演变方面发挥了核心作用。

回顾40年革新历程，埃及共产党总书记评价越南在经济、社会、基础设施、国防安全及对外关系等领域取得了显著成就。经济保持高速增长，国内生产总值规模和人均收入持续提升，使越南日益接近中等偏高收入国家行列。越南日益凸显其作为全球供应链重要生产与出口中心的角色，同时扩大对外关系，深度融入国际社会，有力提升了国家信誉与地位。

关于越南共产党第十四次全国代表大会的意义，萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹强调，这是一个特别重要的里程碑，深刻总结了40年革新历程，进而继续肯定了越南将民族独立与社会主义相结合的正确发展道路。越共十四大有望明确新阶段的愿景、目标和战略突破，面向2030年重要里程碑及2045年远景目标；推动快速且可持续增长，发展知识经济、数字经济、科学技术和改革创新；同时完善体制机制，发挥人力资源优势，坚持以人为中心和发展的动力。

大会还继续坚持独立自主、全方位、多样化外交路线，提升越南的国际地位与声望，使国家发展与牢牢捍卫主权及民族国家利益紧密结合。

在国际局势多变的背景下，萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹总书记认为，越南共产党需继续保持定力，坚定战略目标，革新思维，提升预测能力和政策适应性，激发内生动力，有效结合民族力量与时代力量，主动积极融入国际社会，从而在未来阶段成功实现发展目标。（完）