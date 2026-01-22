越共十四大：党的“定力”——引领越南迎难而上、奋发崛起的“靠山”

越南共产党第十四次全国代表大会是一个重要平台，在继承革新开放40年成果、特别是落实越共十三大决议的基础上，系统谋划国家中长期发展方略。十三大任期（2021—2025年）五年间，越南经历了充满挑战的阶段，同时也取得了一系列全面性且具有长远意义的重要成果。在此背景下，“定力”成为旅居海外的越南裔与柬埔寨学界用以概括越南发展全貌及越南共产党领导作用的关键词。

围绕正在举行的越共十四大，柬埔寨王家研究院国际关系研究所（RAC）亚非与中东研究司代理司长、柬埔寨在越南留学生校友会（CAVA）主席乌赫·良（Uch Leang）在接受越通社记者采访时表示，过去五年，越南面对并成功化解了一系列前所未有的挑战，包括新冠疫情、全球经济动荡，以及地缘政治和科技快速变革。他认为，“定力”准确反映了越南共产党在2021—2025年间的领导实践及国家整体成就。

乌赫·良指出，越南共产党的定力体现在应对新冠疫情和复杂多变的世界经济形势等重大考验的能力上，在此过程中有效维护了政治社会稳定、推动经济发展，提升了越南的国际声誉，同时在党建方面不断夯实基础，彰显出在新发展纪元的智慧、灵活应变能力和政治内部凝聚力。

为佐证上述判断，这位在RAC任职的研究人员从三个方面进行阐释。首先，在疫情防控方面，越南作出及时、果断且正确的决策，有效控制疫情、保障生产经营链运行。他强调，这充分体现了危机时期的领导能力与经验。其次，在经济发展层面，越南展现出应对全球经济挑战的活力与定力，持续保持增长势头，积极推进数字化转型和绿色经济发展。再次，越南的国际地位和作用不断提升，通过积极参与多边论坛、深化对外交往，成功塑造了一个和平、可信赖的国家形象。

此外，乌赫·良认为，党的定力还体现在以对人民高度负责的精神推进整党建党工作。回顾近年实践，越南通过持续推进反腐败斗争、打造高素质干部队伍、坚定维护党的思想基础。

持相同观点的还有越柬企业协会（VCBA）副主席兼秘书长、海外越南企业家协会（BAOOV）常委亨·李宏（Heng LiHong）。他同样以“定力”概括当前背景下越南共产党的领导力。

亨·李宏表示，在经济与地缘政治持续动荡的环境中，越南共产党展现出坚定的政治定力，始终锚定发展目标，同时在领导和治理中体现出灵活性与创新性。

他高度评价党的定力集中体现在：持续推进党的建设和整顿；以“无禁区、无例外”的态度开展反腐败斗争；以及推动体制、基础设施和人力资源等战略性突破。正是这种定力，帮助越南保持政治社会稳定，实现经济复苏与发展，提升国际地位与信誉，为国家迈入充满信心与抱负的“新纪元”奠定了重要基础。（完）