越共十四大：健全老年护理法律法规 充分开发老年人力资源

完善相应政策，扩大社会保障覆盖面



根据最新的统计数据显示，越南人民平均寿命达74.7岁，其中健康寿命为65.4年。老年人保健法律体系日趋完善。越共中央政治局关于加强守护、关爱和提升人民健康水平若干突破性措施的第72-NQ/TW号决议中提出的目标为，到2030年，人民平均寿命达75.5岁，其中健康寿命不少于68年。



自2026年起，民众每年可享受一次免费体检或疾病筛查，并建立电子健康档案，逐步减轻医疗费用。到2030年，基本实现医保范围内的免费住院治疗。这不仅是塑造新阶段医疗卫生政策的重要文件，也为巩固老年人照护体系奠定了坚实基础，逐步打造一个主动适应人口老龄化、富有人文关怀且可持续发展的社会。



值得关注的是，自2025年7月1日起，年满75岁的老年人将正式享受社会养老金补贴。目前，全国已有240多万老年人每月领取社会救助和社会养老金，国家财政支出近7000亿越盾。预计2026年，这一数字将增至约300万人。



2025年2月21日，越南政府总理签署了第383/QĐ-TTg号决定，批准关于老年人的国家战略（近期至2035年，远期至2045年）。这是“银发经济”一词首次被正式写入国家行政文件，彰显了重视发挥老年人潜力及其对经济发展贡献的战略方向。



与此同时，越南还出台涵盖数字化转型、绿色转型、创业扶持、就业创造以及跨代共融俱乐部模式推广的一系列重要方案。这些决定和方案为各地配置资源，确保老年人在物质和精神层面都能得到全面照顾提供法律框架和“行动指南”。



自2026年1月1日起生效的2025年《就业法》中明确了优先支持老年人就业的政策；鼓励老年人参与与经济社会发展项目相结合的公共就业计划。



老年人接受体检。图自越通社



健全医疗卫生服务体系，提升医疗服务可及性



在完善政策的同时，老年人医学医疗服务体系也日趋健全。目前，全国共有3所老年病专科医院，约110家中央和省级医院设有老年医学科，为该群体优先配置了超过1万张病床，近1800名医务人员接受了老年医学专业培训，46683名志愿者为老年人提供居家照护服务。95%乡级卫生院完成改造升级，目标是到2027年每个卫生院有4至5名医生，帮助老年人在居住地就享有优质医疗服务。截至目前，80%的老年人已建立健康管理档案，超过69%的老年人每年至少接受一次定期健康体检。



社会各界对老年人作用的认知也发生了根本性的转变。老年人不再被视为“负担”，而是通过“银发经济”和社区活动，正在成为社会发展的新动力。目前，全国超过9.5万名老年人为农场主和生产经营单位负责人，30多万名老年人获得经济能手称号，近73.4万名老年人参与党政工作、社区团体、人民监察及基层调解等工作，约110万名老年人参与所在地的治安秩序维护和犯罪预防工作等。



越南老年人协会副主席潘文雄表示，目前老年人力资源依然十分充足。许多老年人具备较高的专业水平、丰富的经验和良好的管理能力，他们希望继续劳动和奉献。事实上，“银发经济”的发展潜力仍未得到充分挖掘。在这一背景下，全面识别挑战与机遇，将成为政策制定的重要基础，同时也鼓励各经济主体参与，既能更好地满足老年人需求，又有效发挥这一群体在未来阶段中的作用。（完）