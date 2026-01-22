越共十四大：人民期待惠民决策

当地民众表示，经过近40年的革新事业，越南在经济社会发展方面取得了诸多重要成就。在偏远地区，基础设施不断得到同步投资，有效改善了人民的物质和精神生活。许多人赞同推动越南文化与人的全面发展方向，以激发爱国精神、自力、自强的意志以及国家发展的渴望，同时认为应继续重视保护和弘扬传统文化价值，并将其与经济发展相结合，旨在满足人民日益增长的文化享受需求。

人民还认为，党和国家近年来实施的一系列惠民主张和政策，为改善民生、促进社会稳定、增强社区团结互助精神作出了积极贡献。当地人民期待越共十四大在继承和发扬历届正确决策的基础上，提出切实举措，着力破解基础设施、土地和投资手续等方面的瓶颈问题，加大交通基础设施建设力度，从而为推动经济社会发展创造有利条件。

在李山特区，民众对党的领导作用表示信任，并希望大会将出台具有突破性的决策，为经济社会发展注入新动力，改善社会保障，推进基础设施建设，帮助人民提供可持续生计。

当地人民还期望中央继续关注海上安全保障，为渔民安心出海、坚持生产创造条件。同时出台吸引高水平医务人员的政策，加大医疗设备投入，提升当地居民获取医疗诊疗服务的能力。

在越共十四大召开之际，广义省人民相信，大会通过的惠民决策将为越南在今后时期不断发展并取得新的进展作出积极贡献。（完）