越共十四大：为越南在不确定的国际环境中实现稳定发展提供了关键支撑

潘金娥教授指出，越共十四大是越南在复杂国内外形势下召开的关键历史性会议，大会既要对过40年革新事业的总结，更要宣告越南进入民族奋发图强新纪元发展阶段这一历史方位。在越南发展史上具有重大意义。十四大报告将提出越南社会主义发展新阶段的战略指引，彰显越南共产党的领导力和治理国家的智慧，体现了越南共产党更加自信、自强、自主精神。是越南共产党领导下的越南社会主义政治制度的集中展现。



潘金娥教授强调，越共十四大对越南新时代发展具有里程碑意义，核心体现在三方面：一是开启民族奋发图强新纪元的新发展时代，为革新40年成就积淀后的新阶段发展锚定方向，规划发展路径，明确了2026-2030年经济突破与2045 年迈向高收入发达国家的长远蓝图。



二是夯实发展根基，通过理论创新、治理体系精简优化（如行政机构精简、人事改革）、常态化反腐等举措，强化党的领导核心作用与制度效能，凝聚全民发展共识。



三是坚持以民为中心，加强政策设计，增强民众获得感与道路认同。越共十四大报告草案中关于民生方面的政策以 “人民为根本” 为核心导向，聚焦医疗、教育、住房、特殊群体保障等关键领域。同时明确外交战略定位，主动塑造有利发展环境。



谈到越共十四大取得的结果，中国学者认为，首先，大会选举产生新一届党中央领导集体，包括中央政治局委员、中央委员、纪检委员会，选举产生新一届党中央总书记，实现革命事业接班人领导者的顺利轮换。新一届领导岗位新一届领导集体更加年轻化、专业化，作风务实干练，符合新时代越南发展要求，相信能够满足领导越南民族实现民族振兴的阶段性任务，为本世界中叶越南成为高收到社会主义定向发达国家、与世界五大洲强国齐肩的梦想奠定基础。



潘金娥教授强调，越共十四大的结果，本质上是对越南发展道路的再确认、发展战略的再升级、治理能力的再提升。越共十四大不仅为未来五年乃至更长时期的发展绘制了清晰蓝图，更以理论创新、民生导向、制度完善、外交主动的鲜明特征，为越南在不确定的国际环境中实现稳定发展、迈向2045年高收入发达国家目标提供了关键支撑，也将进一步增强越南民众对党的领导、对社会主义发展道路的信心与认同。