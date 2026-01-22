越共十四大：为绿色增长动力奠定新基础

2021—2025年阶段，越南农业与环境领域实现重要转型，结构调整不再局限于生产技术层面的修补，而是上升为发展理念的全面革新。越南正从以产量为导向的传统农业，逐步转向以附加值、质量、效率和可持续性为核心的农业经济，为该领域成为国民经济重要增长引擎拓展了新的发展空间。



在疫情冲击、气候变化以及全球市场深刻动荡的背景下，农业与环境部门仍保持稳定增长势头，持续发挥经济“压舱石”作用。在整个政治体系协同推进下，行业结构调整同绿色发展相结合，资源管理效能不断提升，环境保护和气候变化适应能力持续增强，为宏观经济稳定、粮食安全保障以及数千万农村劳动力生计提供了重要支撑。



2021—2025年期间，农林水产品出口实现显著跃升，成为突出亮点之一。出口额从2020年的423亿美元持续增长，并于2025年首次突破700亿美元。农业与环境部副部长冯德进表示，农林水产品出口已明显实现从“重数量”向“重质量”转变，从自给自足型生产迈向支柱性出口产业，日益深度融入全球价值链。这一成果不仅为国家经济创造了可观收入，也为物流、加工及农业服务等领域拓展了新的增长空间。



结构调整过程中，各领域逐步形成新的增长动能。在种植业方面，主动调整农时安排和品种结构，因地制宜推进作物转型，加快应用先进耕作技术，推广安全农资使用，发展低排放生产模式。这些举措既提高了生产效率，也增强了越南农产品对国际高标准市场的适应能力。



在畜牧业领域，结构调整按照2021—2030年畜牧业发展战略、展望2045年目标推进，加快由小规模、分散生产向规模化、农场化转型，并与质量管控、生物安全和经济效益紧密结合。这被视为降低成本、减少疫病传播风险、提升加工和出口价值链参与能力的重要基础。



在渔业方面，尽管面临投入成本上升和欧盟“非法、不报告、不受管制捕捞”（IUU）“黄牌”警示等压力，行业仍保持生产能力。渔业结构调整朝着减少近岸捕捞、扩大养殖规模、强化质量管理和产品溯源、发展可持续出口市场方向推进。渔业与渔政总局局长陈廷伦指出，这是推动渔业恢复增长、提升附加值和国际信誉的关键路径。



在林业领域，森林保护与发展同步推进。在严格防控森林退化风险的同时，加快集约化造林和大径材林发展，加强森林防火与灭火能力建设。这些努力既有助于保护自然资源，也为可持续林业经济发展拓展空间，服务绿色增长和碳中和目标。



农林水产品出口突破700亿美元的重要支撑之一，是加工工业的快速发展。2021—2025年期间，农林水产品加工业增加值年均增长约7%—8%，深加工产品比重由2020年的约20%提升至2025年的30%以上。从“出口原料”向“出口产品”转变，有效提升了农产品价值，也为工业农村和配套服务业开辟了新的增长空间。

与此同时，数字化转型、绿色农业和循环经济成为新的发展动力。数字技术、自动化、人工智能和物联网在生产中的应用，有助于降低成本、提高产能，并更好控制环境影响。以九龙江三角洲“100万公顷优质、低排放水稻”项目为代表的低碳发展模式，展现了经济增长与环境保护协同推进的现实潜力。



原农村政策与战略研究院院长邓金山博士认为，如能在组织模式、技术应用和政策机制上实现突破，越南农业完全有条件实现年均4%—5%的增长率，为经济保持较高增速奠定坚实基础。



展望未来，农业与环境部部长陈德胜表示，该行业正迈入以长远愿景为导向的发展新阶段，目标是建设现代化、生态化、具有全球竞争力的农业体系，同时完善透明、高效的资源与环境治理体系，实现经济发展与生活空间保护的有机统一。



2021—2025年取得的成果表明，农业与环境领域结构调整方向正确，为培育绿色、可持续、负责任的增长动力奠定了重要基础。肩负新的使命与期待，农业与环境部门有望在国家发展新阶段——绿色、可持续、繁荣的发展新纪元中继续巩固其支柱性地位。（完）

