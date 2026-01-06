越共十四大：中国专家评估越南发展前景

曲强教授认为，从国际和国内整体背景来看，越南现已成为东南亚地区地位日益提升的国家。越南拥有约1亿人口规模、年轻的人口结构、快速的城镇化进程以及稳定的政治社会基础，具备中长期发展的有利条件。



然而，当前的发展背景与以往相比已发生诸多变化。世界经济面临复杂波动，全球供应链中断，大国间战略竞争加剧，同时地区冲突和地缘政治不稳定因素演变莫测。在此背景下，曲强教授认为，越南作为一个重要的新兴经济体，以及东南亚国家联盟（ASEAN）供应链中的关键环节，需要作出合适的战略选择，以维持增长势头并提升发展质量。



曲强教授特别强调的问题之一是增长模式转型的要求。他认为，为了超越主要依赖规模和廉价劳动力的发展模式，同时避免陷入"中等收入陷阱"，越南需要集中精力提升经济的技术含量和附加值。

附图：出口摄像头模组及电子元器件生产线。图自越通社

曲强教授指出："许多国家的经验表明，决定转型过程成功与否的关键因素是占领技术制高点和掌握创新的能力。"他认为，越南自党的十三大后确立的发展方向——以科学技术、改革创新和数字化转型为主要动力——符合世界总体趋势，也贴近越南的实际条件。



关于第十四次全国代表大会前夕讨论的高增长目标，曲强教授认为约10%的增长目标非常有雄心，但并非没有基础。他指出，更重要的是政策导向上的结构性变革。一个突出的亮点是越南决定大幅提高科学技术和创新创造的GDP占比，从之前的约0.5%提升至1.5%，并将其写入法律。

越南共产党第十四次全国代表大会将是一个具有特别重要意义的里程碑，开启具有‘战略突破’性质的新发展阶段，其中科学技术、改革创新和体制改革是关键因素。

中央民族大学教授曲强

关于体制改革工作，曲强教授评价称，越南近期大力推进机构精简、行政改革和组织重构是具有战略意义的举措。他表示，越南坚决从臃肿的管理模式转向更加精干、高效、有力的机构，将有助于降低社会成本，提升治理能力，并为下一阶段的发展创造空间。



曲强教授也高度评价了越中两党、两国关系的积极发展趋势。在新背景下，双方应聚焦高新技术、人工智能、能源、区域市场建设和供应链连接等关键领域的合作，而非竞争，从而为东亚地区的和平、稳定和共同发展作出贡献。



曲强教授相信，越共十四大将是一次意义特别的代表大会，它将塑造越南未来多年的发展战略，不仅对国内产生深远影响，也将在当前充满变局的背景下，积极辐射到地区和世界。（完）