越共十四大筹备与组织服务工作总结会议在河内召开

3月17日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内主持召开越共十四大筹备、组织和服务工作总结会议，全面评估大会各项工作并提出后续部署要求。



会议指出，2026年1月召开的越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，是具有里程碑意义的重要政治事件，开启了国家发展的新阶段。大会在文件准备、人事安排及组织服务等方面均取得全面成功，体现出高度的科学性、系统性和责任担当。



据介绍，在各小组委员会及相关机构报告基础上，党中央办公厅已完成大会筹备、组织和服务工作的总结报告，内容涵盖文件起草、人事工作及会务保障等各环节。各项准备工作严谨有序推进，体现民主透明，凝聚全党全国智慧；人事工作在流程和方法上实现创新，进一步明确了各级党组织在干部选拔任用中的职责与权限。



与会代表。图自越通社

会议认为，越共十四大不仅是总结过去、规划未来的重要大会，更在发展理念、增长模式及制度基础方面实现重要突破，为国家迈向21世纪中叶奠定基础，成为具有转折意义的历史节点，进一步巩固了人民对党的信心，凝聚起迈入新发展阶段的强大合力。



陈锦秀在讲话中强调，要从大会组织与服务实践中总结经验，要求有关部门系统归档资料、完善相关规定，并对参与大会服务、作出突出贡献的集体和个人及时表彰奖励，落实相关政策。



他同时要求各部委、行业和地方密切关注国内外舆情动态，特别是来自外交机构、国际组织及外国媒体的信息，及时研判和处置问题，持续推进越共十四大决议的宣传、学习和落实工作。



会议期间，陈锦秀还代表国家向在大会筹备、组织和服务工作中表现突出的单位授予劳动勋章。（完）