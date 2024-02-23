越共十四大文件起草工作小组第一次会议召开

23日，越南共产党第十四次全国代表大会文件起草工作小组第一次会议在越共中央总部举行。越共中央总书记、小组组长阮富仲主持会议。

国家主席武文赏、政府总理范明政、国会主席王廷惠等出席会议。

按计划，越共十四大将于2026年1月召开。为党的十四大做准备，越共十三大八中全会已决定成立5个小组，其中文件起草工作小组由阮富仲总书记为组长。

文件起草工作小组的任务是起草政治报告、革新40年总结报告。书记处同时还决定成立编辑组。

会议上，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席、文件编辑组组长阮春胜报告了文件起草工作小组、编辑组自成立至今的工作情况。

阮富仲总书记在会议上发表指导性讲话时指出，党的全国代表大会是十分重要的政治事件。党十四大将在全党、全民和全军同心协力、争取一切机遇和顺利克服各种困难和挑战，胜利实施当党十三大的决议中提出的各主张、目标和任务这一的背景下举行，意义重大。

越共十四大的任务是深入总结越共十三大的决议实施情况、对朝着社会主义定向进行革新事业40年进行总结；确定全党、全民和全军在未来5年（2021-2030年）方向、目标和任务，继续胜利实施未来10年（2021-2030）经济社会发展战略。

越共十四大将对越共十三大中央委员会领导工作、越共十三大党章执行工作等进行总结；选举产生新一届中央委员会，满足新时期越南社会主义国家建设和捍卫的要求。

越共十四大将成为我国、我民族发展道路上的重要里程碑，勉励全党、全民和全军继续坚定不移走着社会主义道路，强调这是正确、拥有创造力、符合越南实践和时代发展趋势的选择；继续全面、同步推进革新事业，牢牢捍卫国家，力争到2030年建党100周年时，我国成为拥有现代工业、中等偏高收入发展中国家；到2045年越南民族共和国（现今为越南社会主义共和国）成立100周年时，越南成为高收入发达国家；建设富强、繁荣、文明和幸福、稳步走向社会主义的越南国家。

阮富仲总书记强调，越共十四大各项文件，尤其是为其他文件起着引导作用的政治报告准备工作需得到科学地、认真地进行，革新做法，需确保质量，充分反映国家的新实践。这是具有十分重要意义、确保大会圆满成功的工作。

阮富仲总书记建议小组成员，特别是编辑组成员需深刻贯彻和对方针、思想方法、指导观点体系和做法达成高度一致，以取得最高的效果。

阮富仲总书记强调，在越共十四大各项文件起草过程中，需把政治、经济、文化、社会国防、安全、对外等领域理论研究与发展实践总结相结合；与党和政治体系建设相结合，基于越南社会主义定向市场经济体制、越南社会主义法治国家、越南社会主义民主等支柱同步形成推动国家快速、可持续发展的体制。

阮富仲总书记明确指出，这次全国代表大会的政治报告必须是凝聚全党理论、智慧和全民族信心、愿望的科学研究工程，其中反映实践的规律客观性和新动向。重视实践总结，牢牢掌握科学理论；巧妙地将理论研究、实践总结和政策导向结合起来，从实践中发现和探索新主张、新任务、新解决方案。

阮富仲总书记要求政治报告重点挖掘国内外科研成果，利用2021-2025年国家级政治理论科学研究专项计划、2030年国家科技计划及2045年远景等的研究成果。

阮富仲总书记还要求，在讨论过程中，要以实事求是、尊重彼此意见的精神，共同寻找真相，凝聚高度共识，特别是对新问题、难问题。政治报告必须符合党对2026-2030年国家发展的主张、政策及2045年远景，为进一步发展越南党的社会主义和越南走向社会主义道路的理论认识作出贡献。（完）