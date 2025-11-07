新闻
越共十四大文件草案意见征询：坚定纪纲 激发建设繁荣富强国家的渴望
得乐省政治学院原副院长、新立坊8A居民区党支部书记吴六认为，越共十四大的主题充分体现了全党、全民、全军在新时代的思想、愿景、目标和政治决心，彰显民族独立、自力、坚韧的精神和建设繁荣幸福国家的渴望，将民族力量与时代力量相结合，以建设社会主义。
他强调，越共十四大主题继承了胡志明主席遗嘱的精神，实现和平、统一、独立、民主和富强的越南，使越南迈入奋发图强的新发展纪元。
吴六指出，过去一届任期中，越南党检出处理腐败行为，有助于防止和遏制思想、道德和生活方式的堕落，增强了人民对党的信心。
他建议应更加重视基层干部队伍建设，选拔符合数字化时代要求、具备专业素质的干部，以提高工作效率。
邦敦（Buôn Đôn）乡委书记赫达·妮·比亚（H’Đa Nê Byă）对文件草案中关于发展科技、创新及发挥人民主体作用的内容深表赞同。她认为，这些是推动国家快速发展的重要动力。她表示，近年来，整党建党工作得到有效展开，有助于巩固人民的信心。
她认为，在下一任期内，需要继续保持纪纲，发挥民主性和创新性，激发国家繁荣幸福发展的渴望。
她建议优先对少数民族地区教育和职业培训进行投资，为当地人民创造就业机会，支持可持续生计，提高医疗卫生和教育质量，同时维持与弘扬各民族文化特色，并更加关注年轻一代。
亚姆多（Ea M’đor）乡委书记赫江妮（H’Giang Niê）对文件草案提出的发展目标充满信心。她指出，为有效实现经济社会发展目标，必须在体制、人力资源和资源三方面同步推进；继续完善分权与问责机制，提升干部素质与服务精神；加强科技应用、发展绿色农业和社区旅游，注重出台有关农村交通基础设施、数字化转型、教育、医疗等领域的特殊政策。（完）