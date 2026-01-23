越共十四大成果国际新闻发布会：人民是发展的中心、主体、目标和动力

1月23日下午，在越南共产党第十四次全国代表大会闭幕式结束后，越共中央总书记苏林在大会新闻中心主持召开国际新闻发布会，正式向国内外公布越共十四大取得的成果。

在新闻发布会上，越通社记者提问表示，越共十四大审议通过的各项决议，明确了新一届任期以及后续阶段的发展方向、目标任务和一系列重大举措。各级党组织和广大党员应如何实现思想统一、行动统一，推动大会决策部署尽快落地见效，把大会精神切实转化为改善民生、增进人民福祉的实际成效。



对此，越共中央总书记苏林表示，越共十四大决议明确了未来一个时期国家发展的目标、方向和一系列重大举措。



参加国际新闻发布会的国内外记者。图自越通社

关键任务在于组织实施环节。因此，本次大会文件强调了行动因素，高度强调各行业、各层级以及每一名干部、党员的责任担当，确保党的主张、路线和政策真正走进生活、落到实处，为人民带来能够看到并从中受益的切实成果，从而不断增强人民对党的信心。



党的目标只有一个，就是不断提高人民的生活水平，没有任何其他目标 苏林总书记

越共第十四届中央委员会要求各部委、行业、地方、单位和企业必须立即落实大会决议，使各项决议真正成为推动经济增长并发展文化社会、教育、医疗卫生、国防安全、对外和国际一体化的重要“突破口”和“动力”。



苏林强调，需要集中抓好八个方面工作。具体是将大会文件具体化为行动计划；大力革新增长模式和发展方式，将科技、创新和数字化转型作为核心动力；提升效率和经济效益，厉行节约、反对浪费；集中破解一切瓶颈，最大限度释放各类资源，营造有利发展环境；建立检查、监督、评估机制，及时表彰先进、严肃处理消极怠工、推诿扯皮行为；建设廉洁文化和科学的公务体系，增强透明度和问责性；做好信息宣传工作，凝聚社会共识，推动爱国竞赛运动取得实效；将人民视为发展的中心、主体、目标、动力和资源，以人民满意度作为衡量一切决策的最高标准。（完）