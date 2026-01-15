越共十四大人事工作得到同步、科学、系统、严密、民主地准备

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀和越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜共同主持记者会。



陈锦秀表示，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，越共十四大将于2026年1月19日至25日在河内举行，代表全国560多万名党员的1586名代表出席。



大会主题为：“高举党的光荣旗帜，团结一心，胜利实现2030年国家发展目标；坚持战略自主、自立、自强，在民族奋发图强新纪元砥砺前行，致力于建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家，坚定走向社会主义。”



大会将讨论并通过第十三届中央委员会提交越共十四大的政治报告；关于越南在40年社会主义定向革新事业中的若干理论与实践问题总结报告；提交越共十四大的《党章》执行15年总结报告；补充修改党章的建议和方向；越共第十三届中央委员会关于领导、指导工作的自我检讨报告等多项重要文件。



至于越共十四大的筹备工作，陈锦秀指出，在中央委员会、政治局、书记处的领导下，大会筹备工作基本就绪。



在文件准备方面，越南共产党实施了一项重要改革，将政治报告、经济社会报告和党建报告整合为一份统一、系统的政治报告。



越共十四大文件草案已广泛征求人民意见，共收到近1400万条意见，充分体现了党心与民意的高度一致。



越共中央宣教与民运部、越南共产党第十四次全国代表大会新闻中心管委会在首都河内国家会议中心联合举行越共十四大国际媒体记者会。图自越通社

陈锦秀强调，越共第十四届中央委员会人事筹备工作严格按照党的规定、民主集中制原则和法律法规开展，保障同步、科学、系统、严密、民主、客观、透明，充分发扬民主和集体智慧；特别重视干部品德修养，以工作质量、工作成效和奉献精神作为评价、选拔和任用干部的重要衡量标准。



他强调，越南始终珍视国际友人给予的感情与支持，并已向各国政党发出正式通报，邀请各国外交使团出席大会开幕式和闭幕式。在新闻媒体方面，预计将有约600名国内记者和近80名国际记者对大会进行报道。



谈及越共十四大文件的新亮点，阮春胜强调，须革新思维，重点是完善国家可持续发展的体制。大会文件不再仅聚焦经济体制，而是全面拓展至文化、社会、人类发展、国防安全、对外关系、党建和政治体系建设等领域。



越共中央宣教与民运部部长郑文决强调，越共十四大是国家极为重要的政治事件，对越南新阶段发展方向具有决定性意义。设立越共十四大新闻中心不仅是及时、准确、全面、透明地提供信息，而且体现了越南开放、主动融入、加强对话的精神，向国内人民、海外越侨及国际友人传播和平、稳定、革新与发展的越南形象。



郑文决要求各新闻机构以及记者、编辑、技术人员充分发扬责任精神、政治定力、职业道德和专业能力，真正成为可信赖的信息使者，生动、真实地传播革新、民主、智慧、团结、发展的一次大会的消息。（完）