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越共十三届十二中全会通过多项重要决议 为十四大做好准备
一、十四大文件准备：中央同意将政治报告、经济社会发展报告和党建及党章执行情况报告三合一，形成贯穿一致的政治报告，确定至2045-2050年的发展目标，突出科技创新、数字化转型等新动力
二、人事工作：通过十四大人事工作方针，明确下届中央委员会结构、标准和名额；要求人事选拔过程"科学、严谨、透明"，以国家利益为重。
三、决议修改：修订关于土地（第18号决议）、法治国家建设（第27号决议）和教育改革（第29号决议）三大支柱决议， 旨在消除障碍，适应新形势。
四、中央委员会要求中央组织部、各省市委及直属党委立即部署各级党代会筹备工作，及时解决工作中出现的困难和问题，确保工作主动、按时推进，坚决防止出现内部不团结现象。
五、干部纪律处分：决定撤销阮春福、武文赏、王廷惠、黎明概党内一切职务；开除阮氏金进党籍；同意杜德维辞去第十三届中央委员职务；同意武志公辞去第十三届中央候补委员职务
六、农业与环境部人事安排： 中央就2021-2026年任期部长人选提出意见，供政治局提交国会批准
七、两级地方政府模式评估： 肯定34个省市的初步运作成果；要求继续完善规定，提高干部素质，每六个月定期评估
中央号召全党、全民、全军团结一致，完成2025年经济社会发展任务，成功召开各级党代会，迎接党的十四大召开。（完）